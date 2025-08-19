Após Vagner ser criticado, Antônia Sales rebate Tanizio e diz que “roupa suja se lava em casa”

Durante uma sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira (19), a deputada Antônia Sales rebateu as críticas do deputado Tanizio Sá, que anunciou sua candidatura à presidência da executiva estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e questionou a consideração do atual presidente do partido, Vagner Sales, seu esposo. Em resposta, Antônia defendeu Vagner e enfatizou a importância de tratar questões internas de forma discreta.

“Quero aqui dizer que sou candidato à presidência do MDB no dia 29. Vou disputar com o Vagner. A alternância de poder é necessária. Ele assumiu agora um pouco também, com o presidente, após a morte de Flaviano, mas não me senti respeitado quando fui tirado da chapa”, destacou Tanizio, expressando sua insatisfação.

Ele também mencionou a dinâmica de poder dentro do MDB, que, segundo ele, favorece aqueles que não têm mandato. “Nos outros partidos, geralmente, quem comanda é quem tem mandato. No MDB, está o contrário”, afirmou.

Em sua resposta, Antônia não hesitou em defender seu marido, disse que a situação deveria ter sido tratada dentro do partido e não ter sido levada para a tribuna da Aleac e, por último, afirmou que Tanizio não ajudou sua filha, Jessica Sales, quando ela disputou reeleição na Câmara dos Deputados.

“Agradeço ao senhor. Uma admiração grande. Nós, como bem você disse e reconhece, que lhe ajudava o seu primeiro mandato de prefeito. A sua cidade não parecia cidade, tanto é que não chamava Manoel Urbano, chamava Manoel Rural, porque não tinha cara de cidade. Era um lamaçal, era uma cidade abandonada. Eu quero dizer também que esse negócio do nosso partido, com todo o respeito que eu lhe tenho, eu vou lhe dar um ditado que minha avó dizia para mim. Roupa suja, se lava em casa. A ninguém interessa saber o que você acha aqui do partido do MDB, que você é um militante, que nós sabemos que você vale ouro para nós. Você é uma pessoa que merece, vale muito. Que você ajudou o partido, que você organizou o partido. Eu não nego nada disso. Ao contrário, tenho um carinho grande por você, apesar de você e o presidente passado não ter ajudado minha filha, e nem o deputado Flaviano Melo. Nós, do mesmo jeito, mantemos esse respeito e carinho por você. Então, roupa suja se lava em casa. Era pra você ter chamado lá, falado lá. Isso se ajeita no partido”, disse Antônia.

Ao final do embate, o clima tenso entre os dois se suavizou. Antônia e Tanizio se abraçaram, e a deputada finalizou com um afetuoso “lhe amo”.