Após vídeo, influenciador Felca recebe ameaça de morte
Após vídeo, influenciador Felca recebe ameaça de morte

Justiça de São Paulo dá 24 horas para o google fornecer dados de e-mail que mandou ameaças ao youtuber

O influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, passou a receber ameaças após a publicação de um vídeo em que denuncia casos de pedofilia e a “adultização” de crianças e adolescentes. Em uma das mensagens, recebida no último sábado (16), o youtuber foi ameaçado de morte com a frase: “você corre risco e vai pagar com a vida”.

A defesa do influenciador acionou a Justiça, e o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) concedeu um prazo de 24 horas para que o Google forneça os dados do e-mail que enviou as ameaças. Na decisão, o juiz Pedro Henrique Valdevite Agostinho afirmou que a quebra de sigilo é necessária devido ao “risco concreto à integridade física do autor”. O descumprimento da ordem pode resultar em uma multa diária de até R$ 2 mil.

O vídeo de Felca, que abordou a exposição excessiva de jovens na internet, se popularizou e desencadeou um debate sobre o tema. Um dos alvos de suas denúncias, o influenciador Hytalo Santos, foi preso recentemente, investigado por tráfico humano e exploração sexual infantil.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

