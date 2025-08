Após vitória do Santos, Neymar e Bruna Biancardi aproveitam “vale night”

A influenciadora acompanhou o atleta do jogo desta segunda-feira (4/8), no MorumBis

O jogador Neymar, de 33 anos, decidiu aproveitar a noite ao lado da esposa Bruna Biancardi, de 31, após a vitória do Santos, no estádio do MorumBis, em São Paulo, nesta segunda-feira (4/8). O atleta compartilhou uma foto ao lado da amada em um restaurante.

No registro publicado por Neymar, os dois aparecem agarradinho sentado à mesa do local, para a legenda, dois emojis de coração vermelho. Mais cedo, a influenciadora foi prestigiar o marido no jogo, na partida pela série A do Brasileirão, acompanhada da filha Mavie, de 1 ano e 9 meses, e do sogro, Neymar pai.

Veja as fotos Neymar foi até a família antes da partida.Reprodução/@brunabiancardi Mel, filha mais nova do casal, com a camisa azul do Santos.Reprodução/@brunabiancardi Neymar e Bruna Biancardi curtem vale nightFoto: Reprodução/Instagram Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e MelFoto: Reprodução/Instagram @brunabiancardi

Durante a partida, Bruna compartilhou um vídeo de Mavie diretamente da arquibancada, enquanto a filha mais nova, Mel, que completa 1 mês nesta terça-feira (5/8), acompanhou o jogo de casa, vestindo uma camisa do Santos personalizada.

Na partida, que tirou o clube santista da zona de rebaixamento, o craque marcou dois gols, o primeiro aos 37 minutos abrindo o placar, e o segundo aos 80 minutos na cobrança de um pênalti.