Apostadores de Rio Branco acertam 14 dezenas na Lotofácil e levam bolada para casa; confira

Dois moradores de Rio Branco ficaram a uma dezena de dividir o prêmio principal da Lotofácil no concurso realizado no sábado (16). Cada um acertou 14 dos 15 números sorteados e recebeu pouco menos de R$2 mil. As apostas foram feitas por meio de canais eletrônicos.
As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 03, 05, 06, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25.
O prêmio máximo saiu para um apostador de Belo Horizonte (MG), que acertou as 15 dezenas e garantiu cerca de R$1,5 milhão.
O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta segunda-feira (18), com prêmio estimado em R$1,8 milhão.