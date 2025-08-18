18/08/2025
Universo POP
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários
Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza
Neymar posta mensagem emocionante que recebeu do filho após goleada
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda-feira
Neymar desabafa após goleada histórica: “Maior vergonha da minha carreira”

Apostadores de Rio Branco acertam 14 dezenas na Lotofácil e levam bolada para casa; confira

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta segunda-feira (18), com prêmio estimado em R$1,8 milhão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Dois moradores de Rio Branco ficaram a uma dezena de dividir o prêmio principal da Lotofácil no concurso realizado no sábado (16). Cada um acertou 14 dos 15 números sorteados e recebeu pouco menos de R$2 mil. As apostas foram feitas por meio de canais eletrônicos.

Lotofácil — Foto: Ana Marin/g1

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 03, 05, 06, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25.

O prêmio máximo saiu para um apostador de Belo Horizonte (MG), que acertou as 15 dezenas e garantiu cerca de R$1,5 milhão.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta segunda-feira (18), com prêmio estimado em R$1,8 milhão.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.