Aposte com odds de 50.00 no vencedor de Cruzeiro x São Paulo

O Brasileirão está de volta para a Raposa, e neste sábado (30), às 21h, no Mineirão, tem clássico entre Cruzeiro e São Paulo pela 22ª rodada. A Novibet preparou uma oferta imperdível: aposte no vencedor do jogo com odds turbinadas a 50.00.

Apostar com odds de 50.00

Ainda não tem cadastro na Novibet? Então veja os benefícios de abrir uma conta com o código promocional Novibet.

Como funciona a promoção

  • Faça uma aposta simples no mercado Resultado Final (Cruzeiro ou São Paulo vencer).
  • Se sua aposta for vencedora, o pagamento será aumentado até odds 50.00.
  • A aposta máxima é de R$1,00.
  • Os ganhos extras serão creditados como Aposta Extra, disponíveis em até 48h após o término do jogo.

Apostar com odds de 50.00

Termos e condições

  • Válido apenas para apostas feitas antes do início da partida Cruzeiro x São Paulo – sábado, 30/08, às 21h.
  • Apenas a primeira aposta que cumprir os requisitos será elegível.
  • A promoção é exclusiva para clientes residentes no Brasil, maiores de 18 anos e que nunca tenham utilizado outra oferta da Novibet.
  • Aposta Extra expira em 7 dias.
  • Apostas feitas com bônus ou utilizando Cash Out não contam para a promoção.

Passo a passo para ativar sua oferta

  1. Clique no botão da promoção e acesse o site da Novibet.
  2. Preencha seus dados no formulário de cadastro.
  3. Faça sua aposta simples no mercado Resultado Final (Cruzeiro ou São Paulo).
  4. Se sua aposta vencer, receba como se tivesse apostado em odds 50.00.

Apostas são para maiores de 18. Jogue com responsabilidade e dentro dos seus limites.

