Aposte com odds de 50.00 no vencedor de Cruzeiro x São Paulo

0
O Brasileirão está de volta para a Raposa, e neste sábado (30), às 21h, no Mineirão, tem clássico entre Cruzeiro e São Paulo pela 22ª rodada. A Novibet preparou uma oferta imperdível: aposte no vencedor do jogo com odds turbinadas a 50.00.
Como funciona a promoção
- Faça uma aposta simples no mercado Resultado Final (Cruzeiro ou São Paulo vencer).
- Se sua aposta for vencedora, o pagamento será aumentado até odds 50.00.
- A aposta máxima é de R$1,00.
- Os ganhos extras serão creditados como Aposta Extra, disponíveis em até 48h após o término do jogo.
Termos e condições
- Válido apenas para apostas feitas antes do início da partida Cruzeiro x São Paulo – sábado, 30/08, às 21h.
- Apenas a primeira aposta que cumprir os requisitos será elegível.
- A promoção é exclusiva para clientes residentes no Brasil, maiores de 18 anos e que nunca tenham utilizado outra oferta da Novibet.
- Aposta Extra expira em 7 dias.
- Apostas feitas com bônus ou utilizando Cash Out não contam para a promoção.
Passo a passo para ativar sua oferta
- Clique no botão da promoção e acesse o site da Novibet.
- Preencha seus dados no formulário de cadastro.
- Faça sua aposta simples no mercado Resultado Final (Cruzeiro ou São Paulo).
- Se sua aposta vencer, receba como se tivesse apostado em odds 50.00.
Apostas são para maiores de 18. Jogue com responsabilidade e dentro dos seus limites.