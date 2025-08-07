8 de agosto de 2025
Aprovados da Educação são convocados para assinar contratos; confira a lista

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Secretaria de Educação e Cultura

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Governo do Acre convocou, nesta quinta-feira (7), os candidatos aprovados em três processos seletivos simplificados para contratação temporária nas áreas de Educação Especial, Educação Escolar Indígena e Educação no Campo. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado.

O chamamento foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (7)/Foto: Mardilson Gomes/SEE

Os profissionais convocados, entre professores e assistentes educacionais, devem se apresentar até o dia 18 de agosto de 2025, das 7h30 às 13h30, nos núcleos de educação dos respectivos municípios, munidos da documentação exigida para formalização do contrato.

A lista de documentos inclui RG, CPF, título de eleitor, certidões negativas, diploma conforme o cargo, além de cursos com carga horária mínima de 40 horas na área de Educação Especial. Também é necessário apresentar atestado médico que comprove aptidão física e mental.

As declarações obrigatórias, como antecedentes criminais, acumulação de cargos e aptidão legal, estão disponíveis nos sites da Secretaria de Estado de Administração (www.sead.ac.gov.br) e do Instituto IBFC (concursos.ibfc.org.br). Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Secretaria de Educação e Cultura (SEE) pelo telefone (68) 3213-2331.

Confira a lista:

Educação

