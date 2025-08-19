Aprovados em concurso do Iapen pedem convocação imediata na Aleac: “O sistema penal está falido”

O presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Acre (Sindpol/AC), Leandro Rocha, esteve na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (19), para solicitar a convocação imediata de 309 aprovados no concurso para policiais penais, realizado pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). Acompanhados por alguns dos aprovados, Rocha destacou a urgência da situação.

Leandro enfatizou que os aprovados já cumpriram todas as etapas do concurso e estão apenas aguardando a convocação para assumir seus postos. Ele ressaltou a precariedade do sistema penitenciário do Acre, afirmando que é necessário a inclusão de novos profissionais para garantir a segurança nas unidades.

“O objetivo é que o Governo do Estado faça a nomeação e a posse dos novos policiais penais já cruzados. Estão só aguardando esse momento. O sistema penal hoje está falido, está em falência. Diariamente, semanalmente, tem relatos de fuga de presos, tentativa de homicídio. Então os policiais que estão lá estão sobrecarregados, não têm condições humanas de manter a ordem, de manter a segurança nas unidades penais. Isso reflete diretamente na nossa sociedade. Então aqui o sindicato, juntamente com os colegas novos policiais, estão reivindicando para que haja aceleridade nesse processo de nomeação e posse desses policiais para que eles possam operar nas unidades penais e trazer a segurança que a sociedade tanto almeja”, declarou Rocha.

Ele também fez um apelo ao governo do estado: “São 308 policiais penais cursados, aguardando a nomeação e posse. E aqui o sindicato faz um apelo ao governo do estado do Acre para que faça o chamamento de todos esses policiais, para que possa ajudar os nossos colegas policiais que estão sobrecarregados e com toda a responsabilidade de manter a ordem, a disciplina e a segurança pública das unidades penais”, concluiu.