Árbitro Fifa tem mal súbito durante exame físico e morre aos 43 anos

Morreu o árbitro internacional Tran Dinh Thinh, aos 43 anos, vítima de mal súbito. O profissional, que fazia parte do quadro Fifa de arbitragem, faleceu em Hanói, capital do Vietnã, na manhã do último domingo (3/8). Ele morreu após não conseguir completar teste de aptidão física exigido para o exercício da profissão.

De acordo com o jornal português A Bola, Tran Dinh Thinh participava do exame físico exigido no programa de preparação para árbitros e supervisores da temporada 2025/26 de futebol profissional do Vietnã. Parte do teste era a prova de resistência de 4 km, conduzida conforme o padrão Fifa de arbitragem.

Durante a prova, Thinh passou mal e não conseguiu completar os 4 km. O árbitro foi socorrido imediatamente e levado ao Hospital Hong Ngoc, em Hanói. Ele passou por variadas tentativas de ressuscitação, mas não resistiu e faleceu na manhã seguinte ao ocorrido.

“Estou profundamente chocado e com o coração partido com a morte do árbitro Tran Dinh Thinh. Era um profissional experiente, com muitas contribuições e ganhador de prestigiosos prêmios da V.League”, escreveu o vice-presidente da Federação Vietnamita de Futebol (VFF) em nota.

Além de participar do quadro internacional de árbitros reconhecidos pela Fifa, entre 2019 e 2020, Tran Dinh Thinh foi professor de educação física.