Áries: confira o horóscopo de hoje (14/8) para seu signo

O dia favorecerá resultados concretos. Uma conversa bem conduzida poderá destravar oportunidades financeiras ou profissionais. Com determinação e um olhar mais prático, você garantirá avanços reais.

Aproveite para negociar, resolver pendências e mostrar a capacidade de transformar ideias em bons produtos.

13 imagens

Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano

2 de 13

O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança

3 de 13

Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir

4 de 13

O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente

5 de 13

Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções

6 de 13

Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade.

7 de 13

Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados

8 de 13

O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza

9 de 13

O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente

10 de 13

Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade

11 de 13

Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária

12 de 13

Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva

13 de 13

Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções

Arte/Reprodução