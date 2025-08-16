Arquiteta morre após ter complicações ao retirar pedras dos rins em GO

A arquiteta e urbanista Flávia Ogata, de Anápolis (GO), morreu após complicações de uma cirurgia para retirar pedra nos rins. A morte foi anunciada pela família nessa quarta-feira (13/8), comovendo pessoas próximas, sobretudo sua irmã que detalhou sentir “um vazio impossível de medir”.

Segundo pessoas próximas de Flávia, ela teve uma parada cardíaca na mesa cirúrgica, porém, conseguiu ser reanimada. Quatro horas depois aconteceu novamente e desta vez, a arquiteta não resistiu.

Apaixonada por literatura e amante de vinhos, Flávia deixa seu marido e duas filhas no mundo. No Instagram, a irmã, Fernanda Ogata, lamentou a perda e a reverenciou ao falar sobre suas qualidades, nas quais marcavam uma mulher corajosa, firme nas decisões e descrita também como uma boa ouvinte.

“Não sei como será o caminho daqui para frente. Por anos, a minha vida foi feita a quatro mãos: as minhas duas e as suas duas. Você era o raciocínio e a coragem, a firmeza das decisões e a ousadia de avançar. Eu era o olhar e o coração, o cuidado com os detalhes e a escuta silenciosa do que o espaço pedia”. “Hoje, sinto um vazio impossível de medir”, lamentou a irmã.

Fernanda ainda a descreveu como uma pessoa fundamental na sua vida, enfatizando conexões durante o tempo que passou ao dela. “O que vivemos não se perde: está gravado nas nossas obras, nos espaços que idealizamos, nos sorrisos que trocamos, nas conversas longas e até nas divergências que nos faziam crescer”, disse a irmã.

Leia também

A mulher era graduada pela Universidade Evangélica de Goiás e atuava nas áreas de arquitetura de interiores, projetos residenciais e comerciais, projetos de paisagismo e gestão de obras. O sepultamento do corpo aconteceu nessa quinta (14/8), no cemitério São Miguel, em Anápolis.

A maquiadora de Flávia, Thatiana Pinheiro detalhou que foi uma mulher competente, respeitada profissionalmente, além de ser uma excelente cliente. “Sempre foi muito gentil e generosa, tinha um senso de humor que transmitia leveza. O que mais destaco de tudo, está relacionado a sua irmã Fernanda, porque as 2 amavam-se muito”, afirmou.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) também desejou conforto aos familiares pela perda.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas de profissão e todos que tiveram a oportunidade de conviver e trabalhar com Flávia, desejando força e conforto para superar esta perda irreparável”, comunicou.

Fraternidade Sant`ana de Anápolis tambéem manifestou os pêsames pela perda, em uma publicação do instagram. “Lamentamos o falecimento da nossa irmã. Nossas orações a família.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Arquiteta morre e comove familiares: “um vazio impossível de medir”

Reprodução/Redes Sociais 2 de 3

Nota de luto para Flávia

3 de 3

Fernanda e Flávia juntas

Reprodução/Redes Sociais