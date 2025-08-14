Artesanato do Acre terá representação em feira nacional em Fortaleza

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) a lista de artesãos selecionados para a 7ª Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce). O evento acontecerá em Fortaleza (CE), de 9 a 14 de setembro, e contará com o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).

O edital de chamamento ofereceu dez vagas para artesãos individuais e entidades. O secretário da Sete, Marcelo Messias, ressaltou que a iniciativa fortalece a economia local e traz visibilidade para o estado. A coordenadora do Artesanato Acreano da secretaria, Risoleta Queiroz, destacou que os selecionados já estão em fase de preparação para o evento.

Artesãos selecionados

Os artesãos que representarão o Acre na feira serão:

Maria Barroso Moreira

Francisco Ramalho Rodrigues

Assavaj

José Rodrigues de Araújo

Márcia Silvia de Lima

Maria do Socorro da Silva Tavares

Maria José de Menezes Araújo

Enevaldo Souza da Silva

Maria Eneide Brozzo de Azevedo

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Redigido por Contilnet.