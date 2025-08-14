Artesanato do Acre terá representação em feira nacional em Fortaleza

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) a lista de artesãos selecionados para a 7ª Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce). O evento acontecerá em Fortaleza (CE), de 9 a 14 de setembro, e contará com o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).
O edital de chamamento ofereceu dez vagas para artesãos individuais e entidades. O secretário da Sete, Marcelo Messias, ressaltou que a iniciativa fortalece a economia local e traz visibilidade para o estado. A coordenadora do Artesanato Acreano da secretaria, Risoleta Queiroz, destacou que os selecionados já estão em fase de preparação para o evento.
Artesãos selecionados
Os artesãos que representarão o Acre na feira serão:
- Maria Barroso Moreira
- Francisco Ramalho Rodrigues
- Assavaj
- José Rodrigues de Araújo
- Márcia Silvia de Lima
- Maria do Socorro da Silva Tavares
- Maria José de Menezes Araújo
- Enevaldo Souza da Silva
- Maria Eneide Brozzo de Azevedo
Fonte: Agência de Notícias do Acre
Redigido por Contilnet.