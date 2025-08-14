14/08/2025
Artesanato do Acre terá representação em feira nacional em Fortaleza

Governo divulga a lista dos selecionados para participar da 7ª Fenacce, que acontece em setembro

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) a lista de artesãos selecionados para a 7ª Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce). O evento acontecerá em Fortaleza (CE), de 9 a 14 de setembro, e contará com o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).

Artesãos do Acre podem se inscrever para participar do evento. Foto: Marcos Rocha/Sete

O edital de chamamento ofereceu dez vagas para artesãos individuais e entidades. O secretário da Sete, Marcelo Messias, ressaltou que a iniciativa fortalece a economia local e traz visibilidade para o estado. A coordenadora do Artesanato Acreano da secretaria, Risoleta Queiroz, destacou que os selecionados já estão em fase de preparação para o evento.

Artesãos selecionados

Os artesãos que representarão o Acre na feira serão:

  • Maria Barroso Moreira
  • Francisco Ramalho Rodrigues
  • Assavaj
  • José Rodrigues de Araújo
  • Márcia Silvia de Lima
  • Maria do Socorro da Silva Tavares
  • Maria José de Menezes Araújo
  • Enevaldo Souza da Silva
  • Maria Eneide Brozzo de Azevedo

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Redigido por Contilnet.

