artistas-lamentam-a-morte-de-luis-fernando-verissimo

O escritor Luis Fernando Verissimo, conhecido pelo texto carregador de humor e ironia, morreu neste sábado (30/8), aos 88 anos. Ele estava internado, no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre (RS), desde o dia 11 de agosto.

Em nota compartilhada ao Metrópoles, o Hospital Moinhos de Vento confirmou que a causa da morte foi devido a complicações decorrentes da pneumonia. Ele estava internado para tratar da doença.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Boletim médico atualiza quadro de Luis Fernando Veríssimo, de 88 anos

Divulgação 2 de 4

Luis Fernando Veríssimo posa sorridente

Divulgação 3 de 4

Divulgação 4 de 4

Luis Fernando Verissimo

Foto: © Alice Vergueiro/Abraji

Além do quadro de pneumonia, Verissimo lidava com limitações motoras e de comunicação consequentes de outros problemas de saúde. Ele usava um marca-passo desde 2016, teve um câncer ósseo em 2020 e um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2021, o que o levou a parar de escrever, e lidava com a doença de Parkinson.

Nas redes sociais, escritores e famosos de outras áreas do mundo das artes prestaram homenagens e lamentaram a morte do escritor e cronista.

Veja as homenagens dos famosos

A cartunista Laerte Coutinho escreveu no X, antigo Twitter, uma pequena mensagem após a notícia da morte do escritor. “Um beijo, Verissimo, amigo e mestre”.

O dramaturgo Walcyr Carrasco também se manifestou e compartilhou uma foto de Luis Fernando Verissimo e um texto no Instagram. “Perdemos um dos grandes da nossa literatura. Luís Fernando Veríssimo foi o cronista da vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras, do cotidiano que só ele sabia transformar em obra. Um gigante que fez da simplicidade a sua genialidade. Descanse em paz!”, compartilhou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Walcyr Carrasco (@walcyrcarrasco)

O ator José de Abreu também se pronunciou no X e destacou a carreira de Verissimo. “Dominou com maestria a arte do texto curto”.

A cartunista Angeli prestou homenagem compartilhando uma charge e escreveu na legenda uma mensagem para a família do escritor. “Todo amor para Lúcia, Fernanda, Mariana, Pedro e família. Imensurável é ‘o pai’. R.I.P Verissimo”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galeria Angeli (@galeriaangeli)

Matéria em atualização