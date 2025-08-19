As famosas produções da Playstation adaptadas para cinema e tv

0
A PlayStation tem expandido suas franquias de jogos para o cinema e a televisão, provando que o universo dos games é tão rico quanto o das grandes produções cinematográficas. A próxima novidade, a segunda temporada da série Twisted Metal, estreia em 31 de julho de 2025.
Além dela, o sucesso das adaptações já é uma realidade com produções como:
- The Last of Us: aclamada série da HBO com Pedro Pascal e Bella Ramsey, que já tem uma terceira temporada confirmada.
- Uncharted: filme com Tom Holland e Mark Wahlberg, que levou as aventuras do protagonista Nathan Drake para as telonas.
- Gran Turismo: o longa, baseado em uma história real, acompanha a jornada de um gamer que se tornou piloto profissional.
- Until Dawn: o jogo de terror psicológico ganhará uma adaptação para o cinema em 2025, prometendo manter a tensão e os sustos do original.
Com cada lançamento, a PlayStation reforça o potencial de suas franquias, mostrando que as boas histórias podem emocionar o público em qualquer formato.
