19/08/2025
Universo POP
Marília Mendonça tem material para 20 anos de lançamentos, diz empresário
Pen drive com gravações de Marília Mendonça é alvo de disputa judicial
Amanda Kimberlly se pronuncia e expõe conversa com Bruna Biancardi
Marina Ruy Barbosa surge pela primeira vez como Suzane von Richthofen em nova série
Após vídeo, influenciador Felca recebe ameaça de morte
Filho da princesa da Noruega pode pegar 10 anos de prisão por estupro
Ex-bailarina celebra milagres 11 anos após grave acidente em circo nos EUA
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes

As famosas produções da Playstation adaptadas para cinema e tv

As histórias que nasceram nos videogames têm conquistado também o público das telonas e telinhas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A PlayStation tem expandido suas franquias de jogos para o cinema e a televisão, provando que o universo dos games é tão rico quanto o das grandes produções cinematográficas. A próxima novidade, a segunda temporada da série Twisted Metal, estreia em 31 de julho de 2025.

Reprodução

Além dela, o sucesso das adaptações já é uma realidade com produções como:

  • The Last of Us: aclamada série da HBO com Pedro Pascal e Bella Ramsey, que já tem uma terceira temporada confirmada.
  • Uncharted: filme com Tom Holland e Mark Wahlberg, que levou as aventuras do protagonista Nathan Drake para as telonas.
  • Gran Turismo: o longa, baseado em uma história real, acompanha a jornada de um gamer que se tornou piloto profissional.
  • Until Dawn: o jogo de terror psicológico ganhará uma adaptação para o cinema em 2025, prometendo manter a tensão e os sustos do original.

Com cada lançamento, a PlayStation reforça o potencial de suas franquias, mostrando que as boas histórias podem emocionar o público em qualquer formato.

Fonte: Portal Nerd

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.