As famosas produções da Playstation adaptadas para cinema e tv

A PlayStation tem expandido suas franquias de jogos para o cinema e a televisão, provando que o universo dos games é tão rico quanto o das grandes produções cinematográficas. A próxima novidade, a segunda temporada da série Twisted Metal, estreia em 31 de julho de 2025.

Além dela, o sucesso das adaptações já é uma realidade com produções como:

The Last of Us : aclamada série da HBO com Pedro Pascal e Bella Ramsey , que já tem uma terceira temporada confirmada.

: aclamada série da com e , que já tem uma terceira temporada confirmada. Uncharted : filme com Tom Holland e Mark Wahlberg , que levou as aventuras do protagonista Nathan Drake para as telonas.

: filme com e , que levou as aventuras do protagonista para as telonas. Gran Turismo : o longa, baseado em uma história real, acompanha a jornada de um gamer que se tornou piloto profissional.

: o longa, baseado em uma história real, acompanha a jornada de um gamer que se tornou piloto profissional. Until Dawn: o jogo de terror psicológico ganhará uma adaptação para o cinema em 2025, prometendo manter a tensão e os sustos do original.

Com cada lançamento, a PlayStation reforça o potencial de suas franquias, mostrando que as boas histórias podem emocionar o público em qualquer formato.

Fonte: Portal Nerd

Redigido por Contilnet.