As verdadeiras razões pelas quais And Just Like That não conseguiu corresponder a Sex and the City

Esta semana, a sequência de Sex and the City chegou ao fim, encerrando as aventuras de Carrie Bradshaw e seus amigos. Veja por que ela nunca correspondeu às expectativas de sua adorada antecessora.
Girando em saltos altos e um vestido de baile rosa brilhante, cantando junto com Barry White em You’re The First, The Last, My Everything, Carrie Bradshaw dançou e desapareceu de nossas vidas para sempre no episódio final da série, que foi ao ar nos EUA ontem à noite.
And Just Like That – a sequência de Sex and the City – tinha apenas três temporadas (metade de sua antecessora), mas algumas semanas atrás, em meio a relatos de queda na audiência , o showrunner Michael Patrick King anunciou, do nada, no Instagram da série, que a série seria a última da história. “Ficou claro para mim que este poderia ser um ótimo lugar para parar”, explicou ele, acrescentando: “a narrativa contínua do universo de Sex and the City está chegando ao fim”. Sarah Jessica Parker – que interpreta a escritora romântica incurável desde 1998 – escreveu um longo post em sua própria conta nas redes sociais: “Carrie Bradshaw dominou meu coração profissional por 27 anos. Acho que a amei mais do que a todos”.
A ideia de uma sequência de SATC foi recebida com grande entusiasmo quando foi oficialmente anunciada em janeiro de 2021. Como seria incrível reencontrar as quatro queridas amigas de longa data – Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) e Samantha (Kim Cattrall) – e revisitar suas vidas na casa dos 50 anos? No entanto, a série estagnou no primeiro obstáculo, quando foi revelado que uma das quatro mulheres originais, a rainha das relações públicas devoradora de homens de Cattrall, não participaria. Na segunda temporada da série, Cattrall deu aos fãs algumas migalhas com uma participação especial de 70 segundos, mas filmou sua cena sem nenhum dos outros membros do elenco.
Como falhou com seus personagens
Quanto às outras mulheres? Quando a série estreou em 2021, houve uma decepção generalizada com a forma como essas amigas confiantes e fortes se tornaram irreconhecíveis; e se eram mais velhas, certamente não eram mais sábias. Miranda, a advogada direta e extremamente inteligente, era uma bagunça desajeitada, sempre dizendo a coisa errada e/ou tropeçando e caindo. Charlotte era uma mãe caricata e maníaca do Upper East Side, que também caía muito (devido, ao que parece, à sua vertigem repentina, nunca mencionada antes da terceira temporada). E, estranhamente, Carrie, como ex-colunista de sexo, mal conseguia pronunciar a palavra em seu podcast de curta duração, tendo parecido se tornado mais pudica ao longo dos anos. Ela também se tornou ainda mais narcisista e ainda mais delirante em suas escolhas românticas depois que seu grande amor, Big (Chris Noth), morreu em uma bicicleta Peloton no primeiro episódio do reboot. King e seus roteiristas fizeram um grande desserviço às nossas meninas, era o consenso geral.
Enquanto isso, embora a série tenha tentado corrigir a falta de diversidade da série original com vários personagens e enredos, estes também fracassaram. Miranda explorando sua homossexualidade foi bom; mas para muitos espectadores, ela fazer isso com a parceira comediante não binária Che Diaz (Sara Ramirez) não foi, dado o quão constrangedores eles eram, desde seus terríveis duplos sentidos apimentando todas as conversas até seus shows de stand-up absolutamente dolorosos. O Daily Beast os apelidou de ” pior personagem da TV “. Embora a atrevida magnata do mercado imobiliário Seema (Sarita Choudhury) tenha sido uma boa adição ao grupo de garotas, os espectadores questionaram por que outra mulher, Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker), não foi integrada adequadamente com as outras amigas principais, sendo mantida especialmente separada na terceira temporada.
Outra personagem, a professora Nya (Karen Pittman), interpretada por Miranda, foi trazida como uma das novas protagonistas e desapareceu após a segunda temporada. E quando o ator Willie Garson, que interpretava o melhor amigo gay de Carrie, Stanford Blatch, morreu em 2021, no meio das filmagens, sua saída foi planejada de uma forma que muitos acharam absurda, com Stanford se divorciando repentinamente de Anthony (Mario Cantone) e se tornando um monge xintoísta no Japão, do qual nunca mais se ouviu falar.
Até mesmo Big, o único marido de Carrie, foi pouco mencionado após a primeira temporada, no grande exemplo de amnésia coletiva da série – se ao menos a dor de um ente querido pudesse ser apagada tão facilmente na vida real. Pelo menos, finalmente houve uma referência passageira a ele no episódio final. Mas, durante boa parte de “And Just Like That”, os espectadores foram punidos com o retorno de outro grande amor antigo de Carrie, o ex-noivo Aidan (John Corbett), com o casal passando a temporada mais recente se recuperando de seu romance fadado ao fracasso. Não teria sido muito mais interessante ver Carrie voltando ao mundo dos relacionamentos, mais tarde na vida , e conhecendo novos homens, perguntaram alguns fãs?
A escrita caótica
Em vez disso, tramas foram lançadas na série como granadas de mão e nunca mais foram trazidas à tona: o aborto espontâneo de Lisa, Seema incendiando seu apartamento e os filhos adolescentes de Miranda e Charlotte ficando. O maior problema de ALJT sempre foi a falta de coesão e foco em comparação com seu antecessor. Os episódios de Sex and the City duravam apenas 25 minutos e eram sempre sustentados pela narração de Carrie: sua narração formava a espinha dorsal de cada episódio. As duas ou três tramas que corriam em cada episódio eram todas perfeitamente entrelaçadas no tema da coluna de jornal de Carrie daquela semana; uma exploração de uma questão específica – ligada ao mundo dos encontros e habilmente observada. E embora algumas dessas narrações fossem pesadas e envolvessem conexões tênues – só Carrie Bradshaw poderia equiparar o fato de ela ter visto acidentalmente o marido nu de sua amiga com The Troubles in Northern Ireland – isso se tornou um recurso característico que tornou a série concisa, rápida e bem roteirizada.
Apesar de encontrar algumas maneiras novas, um tanto forçadas, de incluir a narração de Carrie – quanto menos se falasse sobre seu romance histórico, que desajeitadamente também refletia a vida amorosa de Carrie, melhor – AJLT ficou sem rumo devido à remoção do conceito central. Para manter a atenção do espectador, os personagens eram forçados a situações cada vez mais bizarras, sem consequências reais e que não faziam sentido para a progressão deles ou da trama.
A imprevisibilidade de tudo isso era agravada pela duração exagerada dos episódios, já que muitos duravam cerca de 45 minutos: o último episódio desta semana, Party of One, teve uma ligeira melhora, com apenas 33 minutos, embora isso significasse que precisava correr sem sutilezas para amarrar pontas soltas e dar a cada pista um final feliz. Casamento era bom! Ser lésbica no fim da vida também! E Carrie finalmente estava contente sem um homem! “A mulher não estava sozinha. Ela estava por conta própria”, reescreveu ela no epílogo de seu livro, nos segundos finais do episódio.
Curiosamente, a música final da série foi a icônica música tema de Sex and The City, o que só serviu para destacar o quanto a série havia se distanciado do padrão original.
Olhando para trás, para “And Just Like That”, houve lampejos de brilhantismo – cenas de Seema criticando Carrie por ser uma má amiga quando planejava ficar de “consolação” com ela em um feriado nos Hamptons, ou Carrie finalmente encontrando sua voz para dizer a Aidan que o relacionamento deles não ia dar certo, mostraram o quão envolvente a série poderia ter sido. Mas, no final das contas, todo o reboot foi uma oportunidade perdida de ver uma visão sutil, espirituosa e inteligente dessas mulheres navegando por suas vidas e relacionamentos na meia-idade. “And Just Like That” provavelmente será lembrado como “O que foi isso?”.
