As verdadeiras razões pelas quais And Just Like That não conseguiu corresponder a Sex and the City

Esta semana, a sequência de Sex and the City chegou ao fim, encerrando as aventuras de Carrie Bradshaw e seus amigos. Veja por que ela nunca correspondeu às expectativas de sua adorada antecessora.

Girando em saltos altos e um vestido de baile rosa brilhante, cantando junto com Barry White em You’re The First, The Last, My Everything, Carrie Bradshaw dançou e desapareceu de nossas vidas para sempre no episódio final da série, que foi ao ar nos EUA ontem à noite.

And Just Like That – a sequência de Sex and the City – tinha apenas três temporadas (metade de sua antecessora), mas algumas semanas atrás, em meio a relatos de queda na audiência , o showrunner Michael Patrick King anunciou, do nada, no Instagram da série, que a série seria a última da história. “Ficou claro para mim que este poderia ser um ótimo lugar para parar”, explicou ele, acrescentando: “a narrativa contínua do universo de Sex and the City está chegando ao fim”. Sarah Jessica Parker – que interpreta a escritora romântica incurável desde 1998 – escreveu um longo post em sua própria conta nas redes sociais: “Carrie Bradshaw dominou meu coração profissional por 27 anos. Acho que a amei mais do que a todos”.

HBO Max O último episódio de And Just Like That terminou com Carrie, sozinha, mas contente, dançando sozinha em um vestido de baile rosa (Crédito: HBO Max)

A ideia de uma sequência de SATC foi recebida com grande entusiasmo quando foi oficialmente anunciada em janeiro de 2021. Como seria incrível reencontrar as quatro queridas amigas de longa data – Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), Miranda (Cynthia Nixon) e Samantha (Kim Cattrall) – e revisitar suas vidas na casa dos 50 anos? No entanto, a série estagnou no primeiro obstáculo, quando foi revelado que uma das quatro mulheres originais, a rainha das relações públicas devoradora de homens de Cattrall, não participaria. Na segunda temporada da série, Cattrall deu aos fãs algumas migalhas com uma participação especial de 70 segundos, mas filmou sua cena sem nenhum dos outros membros do elenco.

Como falhou com seus personagens

Quanto às outras mulheres? Quando a série estreou em 2021, houve uma decepção generalizada com a forma como essas amigas confiantes e fortes se tornaram irreconhecíveis; e se eram mais velhas, certamente não eram mais sábias. Miranda, a advogada direta e extremamente inteligente, era uma bagunça desajeitada, sempre dizendo a coisa errada e/ou tropeçando e caindo. Charlotte era uma mãe caricata e maníaca do Upper East Side, que também caía muito (devido, ao que parece, à sua vertigem repentina, nunca mencionada antes da terceira temporada). E, estranhamente, Carrie, como ex-colunista de sexo, mal conseguia pronunciar a palavra em seu podcast de curta duração, tendo parecido se tornado mais pudica ao longo dos anos. Ela também se tornou ainda mais narcisista e ainda mais delirante em suas escolhas românticas depois que seu grande amor, Big (Chris Noth), morreu em uma bicicleta Peloton no primeiro episódio do reboot. King e seus roteiristas fizeram um grande desserviço às nossas meninas, era o consenso geral.