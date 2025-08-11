12 de agosto de 2025
Universo POP
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira

Assaltantes fazem o limpa e levam R$ 40 mil em bonecos Labubu de loja

Segundo os proprietários, a ação aconteceu por volta de 1h30 da manhã

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um assalto inusitado deixou os donos de uma loja em La Puente, no condado de Los Angeles (EUA), “em choque”. Quatro criminosos invadiram o estabelecimento na madrugada de quarta-feira (7) e levaram todo o estoque de bonecos colecionáveis Labubu, avaliados em cerca de US$ 7 mil (aproximadamente R$ 40 mil).

Segundo os proprietários, a ação aconteceu por volta de 1h30 da manhã. Imagens de câmeras de segurança, divulgadas nas redes sociais da loja, mostram os suspeitos usando máscaras enquanto esvaziam as prateleiras e deixam o local revirado.

A polícia informou que o grupo fugiu em um Toyota Tacoma, que foi encontrado pouco depois. Até o momento, ninguém foi preso. O Departamento de Investigação do Condado de Los Angeles segue apurando o caso e pede que qualquer pessoa com informações entre em contato.

Criados em 2015 pela artista Kasing Lung, os bonecos Labubu ganharam fama internacional e hoje são produzidos pela marca Pop Mart. Além de itens de coleção, eles são usados como acessórios para bolsas, mochilas e carteiras — o que os torna muito cobiçados entre fãs e colecionadores.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.