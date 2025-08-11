Um assalto inusitado deixou os donos de uma loja em La Puente, no condado de Los Angeles (EUA), “em choque”. Quatro criminosos invadiram o estabelecimento na madrugada de quarta-feira (7) e levaram todo o estoque de bonecos colecionáveis Labubu, avaliados em cerca de US$ 7 mil (aproximadamente R$ 40 mil).

Segundo os proprietários, a ação aconteceu por volta de 1h30 da manhã. Imagens de câmeras de segurança, divulgadas nas redes sociais da loja, mostram os suspeitos usando máscaras enquanto esvaziam as prateleiras e deixam o local revirado.

A polícia informou que o grupo fugiu em um Toyota Tacoma, que foi encontrado pouco depois. Até o momento, ninguém foi preso. O Departamento de Investigação do Condado de Los Angeles segue apurando o caso e pede que qualquer pessoa com informações entre em contato.

Criados em 2015 pela artista Kasing Lung, os bonecos Labubu ganharam fama internacional e hoje são produzidos pela marca Pop Mart. Além de itens de coleção, eles são usados como acessórios para bolsas, mochilas e carteiras — o que os torna muito cobiçados entre fãs e colecionadores.