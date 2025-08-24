Assalto à família de Eduardo Bolsonaro gera forte reação nas redes sociais

A divulgação do assalto à mãe e aos avós do deputado Eduardo Bolsonaro, em Resende, no Rio de Janeiro, provocou intensa mobilização nas redes sociais neste domingo (24). O episódio repercutiu não apenas pelo crime em si, mas também pelas declarações feitas pelo parlamentar em vídeo.

Entre as reações, muitos usuários expressaram solidariedade à família, desejando força e cobrando respostas rápidas das autoridades. Alguns chegaram a sugerir campanhas de apoio financeiro ou convocação para manifestações políticas.

Outros comentários, no entanto, trouxeram críticas e apontaram supostos desdobramentos políticos do caso, relacionando o crime a disputas de poder no país.

A repercussão segue crescendo, enquanto a Polícia Civil do Rio de Janeiro mantém as investigações para identificar os autores do crime, que levaram joias, celulares e o carro do avô do senador.