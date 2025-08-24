24/08/2025
Universo POP
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar

Assalto à família de Eduardo Bolsonaro gera forte reação nas redes sociais

Comentários sobre o episódio dividiram opiniões, com mensagens de solidariedade e teor político

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A divulgação do assalto à mãe e aos avós do deputado Eduardo Bolsonaro, em Resende, no Rio de Janeiro, provocou intensa mobilização nas redes sociais neste domingo (24). O episódio repercutiu não apenas pelo crime em si, mas também pelas declarações feitas pelo parlamentar em vídeo.

Entre as reações, muitos usuários expressaram solidariedade à família, desejando força e cobrando respostas rápidas das autoridades. Alguns chegaram a sugerir campanhas de apoio financeiro ou convocação para manifestações políticas.

Outros comentários, no entanto, trouxeram críticas e apontaram supostos desdobramentos políticos do caso, relacionando o crime a disputas de poder no país.

A repercussão segue crescendo, enquanto a Polícia Civil do Rio de Janeiro mantém as investigações para identificar os autores do crime, que levaram joias, celulares e o carro do avô do senador.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.