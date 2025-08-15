15/08/2025
Assembleia Legislativa de Rondônia anuncia banca organizadora para novo concurso público

Certame prevê a oferta de 200 vagas, além de cadastro reserva.

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) publicou, no Diário Oficial da última quarta-feira (13), a definição da banca organizadora do 2º concurso público da Casa. O certame prevê a oferta de 200 vagas, além de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior.

O 1º concurso da Alero foi realizado em 2018/Foto: Secom ALE/RO

A instituição responsável pelo planejamento, organização e execução do concurso será a Fundação Getúlio Vargas (FGV). “O concurso terá salários de até R$ 24 mil. Vários aqui presentes, em breve, estarão tomando posse como servidores da Assembleia Legislativa”, destacou o presidente da Casa, Alex Redano (Republicanos), durante o evento “Aulão Acelero para o Enem”, realizado na noite de quarta-feira (13), no auditório da Alero.

A comissão de acompanhamento do 2º concurso foi instituída em 29 de julho de 2025, por meio do Ato 4058/2025. O grupo, formado por cinco servidores efetivos, tem como objetivo acompanhar e fiscalizar a execução contratual, bem como adotar outras providências que se fizerem necessárias. O prazo de funcionamento para os trabalhos dessa comissão é de 180 dias.

O 1º concurso da Alero foi realizado em 2018, com a oferta de 110 vagas para advogados, consultores, assistentes e analistas legislativos em diversas especialidades. Ao todo, foram convocados 188 aprovados, dos quais 140 tomaram posse.

