Assembleia para criação de novo sindicato sofre revés, mas é mantida

O movimento para a criação do Sindicato dos Servidores da PPGG (SindPPGG) sofreu um revés. A assembleia estava marcada para as 18h30 desta quinta-feira (28/8) no auditório do Departamento de Trânsito (Detran-DF). Mas, às 19h24 de quarta-feira (27/8), a direção do órgão cancelou a reserva do espaço. Mesmo assim, os trabalhadores não pretendem adiar a fundação. O ato será feito nos arredores da autarquia, perto do Palácio do Buriti.
O grupo havia solicitado o auditório para a assembleia de fundação e foi surpreendido pelo cancelamento. O comunicado oficial foi enviado por e-mail. Segundo o texto, a reserva foi cancelado por ordem do diretor-geral do Detran/DF, Marcu Antônio de Souza Bellini. O texto não explica o motivo da decisão. Apesar do contratempo, os servidores não desistiram e planejam fazer a assembleia no estacionamento ao lado do Detran, perto do anexo do Buriti.
Quatro associações representativas da carreira de Políticas Públicas de Gestão Governamental (PPGG) decidiram criar uma entidade sindical voltada exclusivamente para os profissionais desta área. Atualmente, grupo é representado por um sindicato que reúne diversas categorias e especialidades.
Segundo as associações, caso a assembleia confirme a criação da nova entidade sindical, a mudança garantirá que as demandas específicas dos servidores dessa carreira sejam atendidas de forma mais eficiente e direcionada junto ao governo.
O movimento é impulsionado pelas seguintes associações em defesa dos servidores da PPGG: a Associação dos Servidores da Carreira PPGG (Ascap), a Associação dos Servidores Analistas e Técnicos (Asat), a Associação de Analistas da PPGG (AAPPGG) e a Associação dos Gestores Públicos do DF (Adesp).
Outro lado
O Metrópoles entrou em contato com o Detran. O órgão informou que recebeu a informação de uma possível ocorrência de conflito no auditório.
“Para preservar a segurança das pessoas e do patrimônio público, optou-se pelo cancelamento da sua disponibilização”, justificou.