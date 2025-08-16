Assessor de senador tentou vender cocaína para policial disfarçado

Rondinelle Silva de Oliveira (foto em destaque), de 34 anos, foi flagrado tentando vender cocaína para um policial civil disfarçado de cliente, no Setor Hoteleiro Norte. A prisão do assessor parlamentar do senador Izalci Lucas (PL) aconteceu nessa quinta-feira (14/8).

O servidor vendia a droga pelo valor de R$ 70 por cada porção pelo sistema delivery. Ele negociava a cocaína pelo WhatsApp e, posteriormente, fazia as entregas dos entorpecentes na região do Plano Piloto.

Rondinelle já era monitorado por agentes da Seção de Repressão às Drogas, da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II).

Veja fotos do suspeito de tráfico:

Diante das informações, um agente fez a negociação da cocaína pelo aplicativo de mensagens e combinou de pegá-la no estacionamento de um hotel, na Asa Norte.

No momento em que Rondinelle mostrou o entorpecente ao agente, este acionou as equipes de abordagem. No veículo em que ele estava foram encontradas nove porções de cocaína.

As investigações também revelaram que o assessor armazenava as drogas em seu próprio apartamento, localizado em Ceilândia.

A equipe se deslocou até a residência do assessor, onde foram encontrados outros objetos, como uma balança de precisão, algumas folhas de cheque assinadas de titularidade de terceiro, um pote contendo substância branca em pó, uma folha de bloco de anotações com dados de contabilidade, provavelmente, relacionados à venda de entorpecentes e quatro documentos de identificação de terceiros.

No portal da transparência consta que Rondinelle exercia o cargo de ajudante parlamentar júnior, com salário de R$ 3 mil.

Exoneração

O gabinete do senador Izalci Lucas informou que, ao tomar conhecimento da prisão de um servidor vinculado à sua equipe, determinou sua exoneração, que foi efetivada nesta sexta-feira (15/8).

O senador esclarece que, à época da nomeação, em maio deste ano, o servidor se submeteu a um rigoroso processo de habilitação, que incluiu a entrega de diversas certidões judiciais de nada consta, entre elas as certidões criminais. Toda a documentação foi conferida por setores administrativos do Senado Federal, que aprovaram a indicação.

“Izalci Lucas reafirma que não compactua com qualquer conduta ilegal ou contrária aos princípios éticos que orientam o exercício de seu mandato e que todas as ações e decisões de sua gestão são pautadas pelo respeito à lei, à moralidade e ao interesse público”, pontuou.