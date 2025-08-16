Assessor do senador Izalci Lucas é preso por tráfico de cocaína no DF

Um assessor parlamentar do gabinete do senador Izalci Lucas (PL) foi preso em flagrante, nessa quinta-feira (14/8), enquanto tentava vender cocaína para um policial disfarçado de cliente, no Setor Hoteleiro Norte.

O servidor, identificado como Rondinelle Silva de Oliveira (foto em destaque), de 34 anos, já era monitorado por agentes da Seção de Repressão às Drogas, da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II).

Segundo apurado pelos investigadores, o assessor vendia a droga pelo valor de R$ 70 por cada porção pelo sistema “delivery”. Ele negociava a cocaína pelo WhatsApp e, posteriormente, fazia as entregas dos entorpecentes na região do Plano Piloto.

As investigações também revelaram que Rondinelle armazenava as drogas em seu próprio apartamento, localizado em Ceilândia.

Diante das informações, um agente da 35ª DP (Sobradinho 2) fez a negociação da cocaína pelo aplicativo de mensagens e combinou de pegá-la no estacionamento de um hotel, na Asa Norte.

No momento em que Rondinelle mostrou o entorpecente ao agente, este acionou as equipes de abordagem. No veículo em que ele estava foram encontradas nove porções de cocaína.

Veja fotos do suspeito de tráfico:

Balança

A equipe se deslocou até a residência do assessor, onde foram encontrados outros objetos, como uma balança de precisão, algumas folhas de cheque assinadas de titularidade de terceiro, um pote contendo substância branca em pó, uma folha de bloco de anotações com dados de contabilidade, provavelmente, relacionados à venda de entorpecentes e quatro documentos de identificação de terceiros.

Leia também

Exonerado

Procurado, o gabinete do senador Izalci informou que exonerou o servidor comissionado assim que tomou conhecimento de sua prisão. Leia a nota abaixo, na íntegra:

“O gabinete do senador Izalci Lucas informa que, ao tomar conhecimento da prisão de um servidor vinculado à sua equipe, determinou sua exoneração, que foi efetivada hoje, dia 15/08.

O senador esclarece que, à época da nomeação, em maio deste ano, o servidor se submeteu a um rigoroso processo de habilitação, que incluiu a entrega de diversas certidões judiciais de nada consta, entre elas as certidões criminais. Toda a documentação foi conferida por setores administrativos do Senado Federal, que aprovaram a indicação.

O senador também ressalta que obteve a informação de que o referido servidor foi preso em flagrante na data de ontem, 14/08, e que, portanto, o fato surpreendeu a todos da equipe.

Izalci Lucas reafirma que não compactua com qualquer conduta ilegal ou contrária aos princípios éticos que orientam o exercício de seu mandato e que todas as ações e decisões de sua gestão são pautadas pelo respeito à lei, à moralidade e ao interesse público“.