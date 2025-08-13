A Associação Acreana de Cinema (Asacine) promove, a partir desta terça-feira, 12 de agosto, às 19h, na Filmoteca da Biblioteca Pública, o XV Festival Acreano de Vídeos – Edição Itinerante. O projeto é financiado pela Fundação Elias Mansour (FEM), por meio do Edital de Fomento a Entidades Artístico-Culturais nº 03/2024, e conta com o apoio da Academia Acreana de Letras (AAL).

Durante os três dias de festival, serão exibidos quinze curtas-metragens de cineastas selecionados pela equipe de avaliação do evento. As atividades começam no dia 12, às 8h, com a oficina gratuita de produção de trilhas sonoras, ministrada pelo cineasta e músico Alberan Moraes, também na Filmoteca da Biblioteca Pública. Os interessados podem se inscrever por meio deste link: https://forms.gle/fUGL93ny34rcQHsN8

Na quarta-feira, 13 de agosto, às 8h, será realizada a Oficina de Animação em 2D. As inscrições estão disponíveis em: https://forms.gle/NnM2xYAfXDwYrXiA7

Já na quinta-feira, 14 de agosto, acontece a Oficina de Produção de Roteiros, com inscrições pelo link: https://forms.gle/6HJJpjzDTk8CbEJ9A

A partir do dia 15, após as atividades em Rio Branco, o festival segue em formato itinerante. A primeira parada será no município de Capixaba, na escola Nova Esperança, localizada no ramal do alcobras, às 13h. No dia 18, também às 13h, as exibições acontecem no Bujari, na Escola Edmundo Pinto, encerrando a programação no município de Senador Guiomard (Quinari).

Vale ressaltar que estas atividades nos municípios, visam estimular a produção audiovisual e principalmente homenagear as personalidades locais que contribuíram de forma direta e indiretamente com a sétima arte.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO XV FESTIVAL ACREANO DE VÍDEOS – EDIÇÃO ITINERANTE

12 de agosto de 2025 — às 19h

1. Espelhos da Arte – 30 min – de Moisés Souza

2. Curto Circuito – 10 min e 25 seg- Rickson Pinheiro

3. Amor Bandido – 18 min – de Kelen Gleysse

4. O Brasil das Copas do Brasil – 28 min e 30 seg – de Maria Irene

5. Manual de Sobrevivência – 10 min – de Acricia Dimanche

13 de agosto de 2025 — às 19h

1. Abandonada no Orfanato – 19 min e 30 seg – de Moisés Guilherme

2. O Tocador de Sinos – 29 min – de Alberan Moraes

3. A Luta pela Autonomia do Acre – 15 min e 55 seg – de Alberto Guilherme

4. Traduzindo os Sentidos – 28 min e 24 seg – deAlessandro Borges

5. Devoção e Fé – 8 min – de Cecília Grangeiro

14 de agosto de 2025 — às 19h

1. Uma Vivência na Cultura Acreana – 29 min – de Guilherme Francisco

2. O Silêncio do Abandono – 8 min – de Mariana Rodrigues Moreira

3. Laurêncio Lopes – 18 min e 38 seg – de Oscar Xavier

4. Daime Luz – Senhores e Senhoras da Floresta – 21 min – de Antônio Macêdo

5. Picadeiro – 12 min – de Darcléia Souza

ASACINE-HISTÓRICO E VALORIZAÇÃO DO CINEMA ACREANO

Segundo o historiador e cineasta Enilson Amorim, presidente da Asacine, o festival reforça a missão da entidade:

“Este momento é histórico e, ao mesmo tempo, satisfatório. Há mais de 40 anos promovemos festivais voltados à valorização das produções locais e ao aprimoramento técnico dos nossos criadores audiovisuais.”

O cineasta Adalberto Queiroz, um dos pioneiros do audiovisual acreano e atual presidente da Academia Acreana de Letras (AAL), também destaca a relevância da iniciativa:

“Este é um momento importante para os amantes da sétima arte. O festival valoriza a produção local e oferece qualificação técnica, fomentando o conhecimento por meio das oficinas.”