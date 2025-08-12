12 de agosto de 2025
Associados do Sicredi poderão convidar amigos para conhecer mais sobre o cooperativismo

Funcionalidade que visa ampliar os laços cooperativos e estreitar ainda mais os vínculos entre associados está disponível no app Sicredi e Sicredi X.

Confiança, proximidade e cooperação são os valores que guiam a atuação do Sicredi. Com esse compromisso, a instituição anuncia a novidade do lançamento de uma funcionalidade que visa fortalecer ainda mais a conexão dos associados com o cooperativismo. A novidade permitirá que associados convidem amigos, colegas ou familiares para se tornarem cooperados. Com apenas alguns cliques será possível compartilhar um link personalizado e oferecer a alguém próximo a oportunidade de integrar uma comunidade que cresce de forma colaborativa e com propósito.

Disponível nos aplicativos Sicredi e Sicredi X, a novidade permite que associados compartilhem um link personalizado e indiquem amigos, colegas ou familiares para se tornarem cooperados. A ação reforça o compromisso da instituição com o fortalecimento dos vínculos e com o crescimento conjunto dos seus associados.

A iniciativa reforça o compromisso do Sicredi com a construção de relações pautadas pela confiança, pela proximidade e por um propósito comum. O lançamento da funcionalidade no Dia do Amigo traduz, de forma genuína, a essência do cooperativismo: fortalecer os vínculos entre os mais de 9 milhões de associados e impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde o Sicredi está presente nas suas mais de 2.900 agências espalhadas por todo o país.

Além disso, a ferramenta contribui para ampliar a rede de relacionamento e reforça o modelo colaborativo que sustenta a essência do Sicredi. Para a consultora de Negócios do Sicredi, Marianne Moraes, a novidade busca aproximar ainda mais as pessoas da proposta do cooperativismo. “Cada indicação é uma oportunidade de fortalecer o relacionamento com o associado e ampliar ainda mais o impacto positivo do cooperativismo. É um recurso simples, mas com grande potencial de conexão entre as pessoas, e é claro, entre amigos”, explica ela.

Como usar a funcionalidade

A nova ferramenta de indicação foi pensada para tornar o processo simples, rápido e acessível a todos os associados. Para utilizar, basta abrir o aplicativo do Sicredi ou o Sicredi X, acessar o menu principal e clicar na opção “Convide Amigos”. Em poucos segundos, o sistema gera um link personalizado, que pode ser compartilhado diretamente com os contatos por WhatsApp, redes sociais ou outras plataformas de mensagens.

Ao receber o convite, a pessoa indicada segue normalmente o fluxo de abertura de conta, escolhendo a cooperativa e preenchendo os dados necessários. Quando o cadastro é concluído e a conta é efetivada, a indicação é validada de forma automática, sem necessidade de novos envios ou comprovações por parte do associado que fez o convite.

A proposta é oferecer uma experiência prática e segura, incentivando que mais pessoas conheçam e façam parte do cooperativismo, fortalecendo vínculos e ampliando a rede de associados com propósito comum.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.900 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.  

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 253 municípios e possui 350 agências, para o atendimento a mais de 1,5 milhão de associados.

Site do Sicredi: www.sicredi.com.br

Redes Sociais: Facebook |Instagram | LinkedIn | YouTube

 

