Ataque de onça deixa bezerro morto em fazenda na zona rural, no interior do Acre

Moradores da zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre, relataram mais um ataque de onça a animais de criação. Um bezerro foi encontrado morto e parcialmente devorado na Fazenda Ingazeira, às margens do Rio Macauã.

O caso foi registrado em vídeo por um dos moradores da região. As imagens mostram o bezerro já sem vida, com parte do corpo consumida pelo predador, a poucos metros de uma residência.

Situações como essa têm se tornado frequentes em comunidades rurais do Acre e também em estados vizinhos, onde produtores relatam prejuízos causados por ataques de felinos a rebanhos.

Além dos prejuízos financeiros, os moradores temem pelo risco de ataques a outros animais domésticos e até a pessoas.