Ataque de onça deixa bezerro morto em fazenda na zona rural, no interior do Acre

Além dos prejuízos financeiros, os moradores temem pelo risco de ataques a outros animais domésticos e até a pessoas

0

Moradores da zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre, relataram mais um ataque de onça a animais de criação. Um bezerro foi encontrado morto e parcialmente devorado na Fazenda Ingazeira, às margens do Rio Macauã.

Situações como essa têm se tornado frequentes em comunidades rurais do Acre/ Foto: Reprodução

O caso foi registrado em vídeo por um dos moradores da região. As imagens mostram o bezerro já sem vida, com parte do corpo consumida pelo predador, a poucos metros de uma residência.

Situações como essa têm se tornado frequentes em comunidades rurais do Acre e também em estados vizinhos, onde produtores relatam prejuízos causados por ataques de felinos a rebanhos.

Além dos prejuízos financeiros, os moradores temem pelo risco de ataques a outros animais domésticos e até a pessoas.

