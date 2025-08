Ataques de onça assustam moradores da zona rural de Rodrigues Alves, interior do Acre

Pelo menos dois ataques de onça foram registrados no último fim de semana em uma propriedade rural localizada no Ramal da Bahia, na zona rural do município de Rodrigues Alves, próximo à cidade de Mâncio Lima, no interior do Acre.

Segundo informações do portal Juruá 24 Horas, um trabalhador de uma fazenda vizinha relatou que o animal silvestre teria abatido e se alimentado de dois bezerros, entre este sábado e domingo (2 e 3).

O caso despertou preocupação entre os moradores da região, que temem novos episódios envolvendo o felino, inclusive com risco de ataques a pessoas. Até o momento, não há registro oficial de medidas por parte das autoridades ambientais para tentar capturar ou afastar o animal da área habitada.