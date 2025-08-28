Atendendo pedidos do comércio, vereadora busca Deracre para esclarecimentos sobre a Orla do Rio Acre

A vereadora Izabelle Araújo, da Câmara Municipal de Brasileia, participou nesta quinta-feira, 28, de uma reunião com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, para tratar do andamento da construção da Orla do Rio Acre. Izabelle representou os comerciantes do centro da cidade durante o encontro.

A parlamentar ressaltou a relevância do diálogo entre governo, empresários e comunidade. “Fui convidada pelos comerciantes para acompanhar a reunião porque sabemos da importância de manter um mandato atuante e próximo da população. É fundamental que todos tenham informações claras sobre o andamento da obra”, afirmou Izabelle.

Sula Ximenes reforçou o compromisso do Deracre com a obra e com a transparência das informações. “O Deracre está sempre à disposição para esclarecer a comunidade e os comerciantes. A obra segue dentro do planejamento, e estamos acompanhando todos os trâmites para garantir sua conclusão. Nossa prioridade é que a orla seja entregue conforme o compromisso assumido”, disse.

A presidente acrescentou que seguirá a Brasília para tratar de questões técnicas e documentais, garantindo que a obra continue sem entraves. O encontro reforçou a política do Deracre de manter diálogo com a população e parceiros locais.