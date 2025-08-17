17/08/2025
Atiradores abrem fogo em restaurante de Nova York e matam 3 pessoas

Um tiroteio dentro de um restaurante no Brooklyn, distrito de Nova York (EUA), deixou ao menos oito feridos e três mortos, na madrugada deste domingo (17/8). Atiradores dispararam no estabelecimento, e o Departamento de Polícia de Nova York foi chamado por volta das 3h30, horário local.

Ao chegar ao restaurante, os policiais encontraram 11 pessoas baleadas. Entre elas, oito homens e três mulheres, com idades entre 27 e 61 anos.

🚨 MASS SHOOTING: Crown Heights, Brooklyn

Gunfire erupted around 3:30 AM at Taste of the City Lounge on Franklin Ave.
•3 dead (all men)
•8 wounded
•NYPD confirms multiple suspects still at large
•903 Franklin Ave locked down under Level 1 Mobilization

Scene is swarming with… pic.twitter.com/A9iuXAWSvK

— Sarcasm Scoop (@sarcasm_scoop) August 17, 2025

Os três mortos são homens. As outras oito pessoas feridas foram levadas a hospitais da região. A polícia investiga o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

