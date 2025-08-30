Ativista brasiliense Thiago Ávila e Greta embarcam de novo para Gaza

O ativista brasiliense pró-Palestina,Thiago Ávila, 38 anos (foto em destaque), que foi preso e deportado pelo governo de Israel após tentar entrar na Faixa de Gaza, irá embarcar novamente para a região, neste domingo (31/8). Ele, a sueca Greta Thunberg e outros ativistas partirão de Barcelona, na Espanha, com o objetivo de tentar criar um corredor de ajuda humanitária para a região em conflito.

De acordo com os anúncios publicados nas redes sociais dos membros do grupo, as embarcações devem partir da Espanha às 15h (horário local), o equivalente às 11h no horário de Brasília.

Em junho deste ano, Ávila esteve a bordo do barco Madleen ao lado de outros 11 ativistas internacionais, rumo a Gaza. O grupo foi detido dias depois pelo exército israelense, que os conduziu para uma prisão. O grupo chegou a ficar em uma solitária, antes de ser deportado de volta aos respectivos países.

Ativista brasileiro embarca em nova missão para a Faixa de Gaza

Thiago Ávila já foi acusado pelo MDFT por crime ambiental

Greta e Thiago quando chegaram a Israel, em junho de 2025

Thiago Ávila recebeu voz de prisão de agentes do GDF

Israel vs. Gaza

Na sexta-feira (29/8), o exército israelense interrompeu pausas táticas na Cidade de Gaza, assim como a entrada de ajuda humanitária na região.

A medida foi adotada em meio ao cerco contra a região, o maior centro urbano do território palestino.

Durante a semana, aviões e tanques bombardearam partes de Gaza. Uma das ofensivas de Israel resultou na morte de cinco jornalistas.

Quem é Thiago Ávila

O brasiliense, de 38 anos, era um dos integrantes da Coalizão Flotilha da Liberdade, cujo objetivo é levar ajuda humanitária à Palestina.

Ele começou a jornada como ativista em 2005 e já esteve no Líbano, onde mostrou, em fevereiro último, como as cidades do país ficaram após ataques de Israel.

Ávila também compartilha nas mídias sociais relatos sobre os projetos dos quais participa e mostra a realidade de regiões em contexto de guerra.

Em 2024, o ativista compareceu ao velório do líder do grupo Hezbollah, Seyyed Hassan Nasrallah, e participou de uma conferência internacional em Teerã, capital do Irã, onde prestou condolências aos iranianos e ao país pelo falecimento do então presidente, Ebrahim Raisi, em maio passado.

Ainda naquele ano, Ávila viajou com outros ativistas em um barco até Gaza, também para levar ajuda humanitária à região. Contudo, novamente, a missão não pôde ser concluída.