Ativista de Rondônia, Txai Suruí integra grupo de jovens da ONU sobre clima

A jovem vai aconselhar o secretário-geral da ONU, António Guterres, sobre a crise climática

A ativista indígena rondoniense Txai Suruí, de 28 anos, foi escolhida para integrar o Grupo Consultivo da Juventude sobre Mudança Climática do secretário-geral da ONU, António Guterres. O anúncio foi feito na terça-feira (12), destacando o papel da jovem em aconselhar sobre ações e soluções para a crise global.

Conheça Txai Suruí

Nascida do Povo Suruí, Txai se tornou conhecida internacionalmente após seu discurso na abertura da COP26 em 2021. Filha de lideranças indígenas de destaque, como o cacique Almir Suruí e a indigenista Ivaneide Bandeira, ela é a primeira mulher de seu povo a se formar em Direito.

Txai utiliza seus conhecimentos para defender a causa indígena, tendo fundado o Movimento da Juventude Indígena de Rondônia. Ela também liderou atos contra o avanço da agropecuária em terras indígenas e atua como consultora de diversas organizações, incluindo a Fundação Avina e o WWF-Brasil.

Txai Suruí fala na abertura da COP26 — Foto: Reprodução/COP26

Fonte: G1

Redigido por Contilnet.

