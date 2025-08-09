Atleta acreano de jiu-jítsu Wendell Barbosa participa de competição na Rússia

Nos dias 30 e 31 de agosto, o atleta acreano Wendel Barbosa representará o Brasil e o Acre no Grand Slam, em Moscou, na Rússia. Será a primeira vez que um acreano participa dessa competição internacional, um marco para o esporte do estado.

Orgulhoso pela oportunidade, Wendel comemorou a conquista nas redes sociais. “Vamos com foco, treino e fé para fazer história”, afirmou.

O lutador já acumula grandes feitos na carreira. No ano passado, conquistou o título de campeão mundial de jiu-jítsu no Jiu-Jitsu World Championship, realizado em Heraklion, na Grécia. Agora, ele se prepara para mais um desafio que pode ampliar ainda mais sua trajetória de vitórias e inspirar novos atletas acreanos.

Wendel afirma que vem intensificando a rotina de treinos e se preparando fisicamente e mentalmente para a competição. Segundo ele, a expectativa é positiva, e a meta é chegar ao pódio, levando o nome do Acre e do Brasil ao lugar mais alto.

Na última semana, o atleta conquistou mais um ouro em sua trajetória na Copa Sudeste, em Niterói, mo Rio de Janeiro. “Mais uma batalha vencida! Foi um evento de alto nível, com grandes atletas da região e estou muito feliz por ter conquistado esse título”, comentou.