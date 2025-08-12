Atleta mais pesado da história da NFL é proibido de jogar por excesso de peso

O jogador da linha defensiva do Tampa Bay Buccaneers, Desmond Watson, se tornou o atleta mais pesado da história da NFL, com 210 kg. Contratado para esta temporada, ele só poderá estrear pela equipe após atingir a meta de peso estipulada pelo time para alcançar a forma física ideal.

Plano de emagrecimento e estreia adiada

Watson foi incluído na lista de lesionados, o que o impede de jogar até que complete seu plano de redução de peso. Segundo o gerente geral do time, Jason Licht, a ideia é que ele atinja uma forma física mais saudável antes de competir.

“Queremos que ele atinja alguns objetivos antes de jogar. Ele está fazendo um bom trabalho, é tudo o que posso dizer”, afirmou Licht. O atleta já conseguiu reduzir o peso para 203,6 kg, mas a comissão técnica ainda não o considera pronto para a estreia.

