Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam no tira-teima da Copa do Brasil

As quartas de final da Copa do Brasil reservaram um dos maiores clássicos do país. Nesta quarta-feira (27/8), às 19h30 (horário de Brasília), Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam na partida de ida, na Arena MRV. A volta será no dia 11 de setembro, no mesmo horário, no Mineirão, somente com cruzeirenses.

Essa será a terceira vez que os dois times se enfrentam na Copa do Brasil. Quem será que leva vantagem na competição? E em outros mata-matas? Veja os números e as odds da partida.

Quem vai se classificar?

De acordo com a Betano, uma das maiores casas de apostas do Brasil, o Cruzeiro tem um pequeno favoritismo para avançar de fase, mas a tendência é de um confronto bastante equilibrado.

Histórico de confrontos equilibrado entre Cruzeiro e Atlético-MG

O equilíbrio nas casas de apostas se reflete no histórico entre os dois times em mata-matas.

Em 48 duelos, o Cruzeiro levou a melhor em 24 e o Atlético em 23. Ainda houve um empate no Campeonato Mineiro em 1956.

Naquele ano, antes do terceiro jogo da decisão, o Cruzeiro tentou conquistar os pontos da segunda partida na justiça, alegando escalação irregular de um jogador do Atlético-MG, mas não teve sucesso.

Em 1959, a Raposa conseguiu vencer a ação e a Federação Mineira de Futebol (FMF) tentou marcar um terceiro duelo, mas o Galo não aceitou.

Dessa forma, a FMF considerou os dois times campeões.

Equilíbrio também na Copa do Brasil

Na Copa do Brasil, o primeiro encontro entre os dois foi na decisão de 2014. Após uma virada heroica diante do Flamengo nas semifinais, o Galo encontrou o Cruzeiro, campeão brasileiro em 2013 e que encaminhava o bi, na decisão.

Na primeira partida, o Atlético-MG venceu por 2 x 0, na Arena Independência, com gols de Luan e Dátolo. Na volta, no Mineirão, nova vitória do Alvinegro, dessa vez por 1 x 0, com gol de Diego Tardelli, se sagrando campeão.

Cinco anos depois, em 2019, o Cruzeiro teve a revanche, pelas quartas de final. No Mineirão, a Raposa venceu por 3 x 0, com gols de Pedro Rocha, Thiago Neves e Robinho. O Atlético até venceu a volta, mas o placar de 2 x 0 não foi suficiente e o Cabuloso avançou para as semifinais.

Quem vai vencer na Arena MRV?

No dia em que completa dois anos, a Arena MRV recebe o clássico contra o Cruzeiro.

Em 53 partidas dentro do estádio, o Atlético-MG conseguiu 32 vitórias, 11 empates e dez derrotas. Mas, o rival costuma ser um visitante indesejado.

Na noite desta quarta, o Cruzeiro pode igualar o Flamengo como o time que mais venceu o Galo na Arena MRV.

Até aqui, a Raposa já conquistou duas vitórias em cima do rival no estádio. Em quatro partidas na casa do Atlético-MG, o Cabuloso venceu duas, perdeu uma e houve um empate.

Qual artilheiro vai decidir o clássico?

Pelo lado do Atlético-MG, o grande destaque sendo Hulk. Aos 39 anos, o atacante é o goleador da equipe na temporada com 16 gols marcados.

Contra o Cruzeiro, o ídolo atleticano balançou as redes nove vezes em 12 partidas.

Já no Cruzeiro a esperança da torcida está em Kaio Jorge. Em grande fase, o atacante de 23 é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols em 20 jogos.

Números que o fizeram ser convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira.

Onde assistir Atlético-MG x Cruzeiro

A partida entre Atlético-MG e Cruzeiro, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime (streaming).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 27/08/2025 às 11h20