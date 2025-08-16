ator-revela-fobia-alimentar-e-quase-vomita-durante-programa-ao-vivo

16/08/2025
O ator Ralf Little, astro da série Death in Paradise, revelou uma fobia inusitada e quase vomitou ao vivo. O caso aconteceu no programa Saturday Kitchen, da emissora BBC, quando foi confrontado com um alimento pelo qual tem verdadeira fobia.

Tudo começou quando o tema “tomates” foi abordado no bate-papo e o ator começou a discorrer sobre o alimento, mas ele não conseguiu esconder a náusea provocada apenas pela menção ao vegetal.

Ralf quase vomitou durante a conversa e deixou até mesmo o apresentador da atração, Matt Tebbutt, chocado.

Saturday Kitchen da BBC

“Tomates… É isso. Não os tragam para perto de mim. É muito bizarro para mim. Eu consigo comer uma pizza com muita alegria se tiver molho de tomate, mas se tiver uma fatia de tomate na pizza…”, disse o ator, quase vomitando.

“Não consigo, não consigo. Tirem isso de perto de mim. Tem algo sobre pedaços de tomate que é simplesmente…”, prosseguiu, quase sem conseguir conter um segundo golpe de náusea. “Vou conversar com meu terapeuta sobre isso”, acrescentou.

