ATP anuncia bônus recorde de R$ 98 milhões para tenistas masculinos

A ATP (Associação de Tenistas Profissionais) anunciou que vai distribuir US$ 18,3 milhões (cerca de R$ 98 milhões, na cotação atual) em bônus para jogadores do circuito masculino. O valor é referente à participação nos lucros da temporada 2024 e será dividido com base no desempenho nos nove torneios Masters 1000 do calendário.

Em 2024, apenas dois brasileiros disputaram pelo menos uma etapa de Masters 1000: João Fonseca e Thiago Monteiro.

3 imagens

João Fonseca é o atual melhor jogador brasileiro

Francois Nel/Getty Images2 de 3

Sinner é o número 1 do ranking ATP

Sinner é o número 1 do ranking ATP

Carlos Alcaraz é campeão em Wimbledon

Carlos Alcaraz é campeão em Wimbledon

Com o bônus, a remuneração total dos tenistas da ATP em 2024 chega a US$ 261 milhões (R$ 1,4 bilhão). Somando com os prêmios dos Grand Slams, o valor chega a US$ 378 milhões (R$ 2 bilhões).

 

Segundo a entidade, o montante é 2,7 vezes maior que o pago no ano passado e equivale a cerca de 25% de bônus sobre o prêmio base. A mudança aumentou as oportunidades de premiação e a quantidade de atletas que conseguem viver do tênis.

Andrea Gaudenzi, presidente da ATP, afirmou que o sistema “garante que jogadores e torneios compartilhem o sucesso financeiro do esporte.”.

O programa foi criado em 2022 e prevê que o excedente de receita desses torneios seja repartido igualmente entre atletas e organizadores, além da premiação fixa.

Para este ano, a ATP projeta novos recordes, incluindo US$ 28,5 milhões no circuito Challenger e US$ 3 milhões em bônus para torneios ATP 500.

