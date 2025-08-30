Atriz de De Repente 30 expõe relacionamento com líder de culto

A atriz Christa B. Allen, conhecida por interpretar a versão jovem da personagem de Jennifer Garner em De Repente 30 (2004), revelou ter vivido um relacionamento abusivo com o líder de um culto. Hoje com 33 anos, ela afirmou que a experiência quase destruiu sua vida.

Allen, que também atuou na série Revenge e estrelou o drama Desejo Fatal (2018), expôs parte de sua história em um post no TikTok. Sem citar nomes, a artista compartilhou um vídeo em que aparece caminhando, acompanhado da frase: “A sensação de reconstruir sua vida após se apaixonar por um líder de culto rico e carismático que estragou tudo”.

Na legenda, ela detalhou como se deixou envolver: “Deixe-me ser muito clara: ninguém pode destruir sua vida, a menos que você dê acesso a ela. Essa é a parte que eu precisei aprender. (…) A verdade é que ele estava vendendo contos de fadas e, de seus luxuosos apartamentos e jatos particulares, eu, de forma tola, comprei essa ilusão.”

A atriz destacou ainda que, apesar da convivência intensa, só depois percebeu o quanto havia sido enganada: “Mesmo que você passe cada momento acordando com alguém… Você ainda pode não CONHECÊ-LO. Especialmente quando está lidando com alguém que mente tão facilmente quanto respira. Essa percepção me destruiu, mas também me forçou a reconstruir do zero.”

Allen afirmou que pretende contar sua história completa no futuro, mas garantiu que está em uma fase de superação: “Por agora estou seguindo em frente com os pés no chão sólido e um coração que conhece sua força.”

Nos comentários da publicação, após receber mensagens de apoio, a atriz respondeu: “Estou maravilhosa agora.”

O site Page Six informou ter procurado Allen em busca de mais detalhes, mas ela não voltou a se pronunciar sobre o assunto.