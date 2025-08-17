Áudio revela como começou porrada em igreja após oração por Palestina

Um áudio gravado momentos antes da briga que terminou com uma pessoa hospitalizada, dentro de uma igreja católica do Gama, mostra uma discussão acalorada entre os envolvidos na confusão, que teria começado por causa de um pedido de oração pela Palestina.

No áudio o qual o Metrópoles teve acesso é possível identificar três vozes diferentes, sendo dois homens e uma mulher — que seria a esposa de Edivan Rodrigues Santos, 57 anos, um dos envolvidos.

Ouça:

A gravação começa com a mulher dizendo para que alguém “ore por ele!” e tendo como resposta do homem “eu rezo todo dia!”. Nesse momento, essa mesma voz masculina diz “não sou gado, não!” — a voz seria de Julio Silva Neto, 44.

Em seguida, Julio começa a pedir para que Edivan saia da igreja e a esposa dele fala “para com isso, homem!”, momento em que o próprio Edivan começa a falar e é interrompido por Julio, que esbraveja “não se mete, porque você é burro!”.

Após esse momento, Julio fala, nove vezes seguidas, “não toca em mim!”, aparentemente, para Edivan. Na sequência, as vozes cessam e só é possível ouvir a música da igreja tocando ao fundo.

Entenda

Por causa da briga, que ocorreu em julho, Edivan acabou rompendo todos os ligamentos do joelho e precisou passar por uma cirurgia em um hospital particular.

Em depoimento à polícia, Edivan disse que estava participando de uma missa na Paróquia São Sebastião e, durante a celebração, levantou a mão e disse: “Pessoal, vamos orar também pela Palestina, pois eles estão comendo ração”.

Nesse momento, segundo o depoimento, Julio teria se incomodado. Depois disso, Edivan teria pedido para Julio se afastar, o que não foi feito, momento em que a briga teria começado.

Também em depoimento, Julio disse que estava na paróquia participando de uma missa de sétimo dia de um amigo. Segundo ele, durante o culto, Edivan teria começado a “gritar e tumultuar” momento em que, após vários gritos, Julio solicitou para que ele parasse.

Em seguida, de acordo com o depoimento de Julio, Edivan não teria gostado da intervenção. Julio, então, pediu que Edivan saísse da igreja e parasse de gritar, momento em que ele teria sido agredido com dois socos.

Julio afirmou, no depoimento, que segurou Edivan pela camisa, o jogou no chão e desferiu dois socos, “com o intuito de parar a agressão”. Ainda segundo ele, várias pessoas que estavam presentes na igreja o agradeceram, “uma vez que esse desconhecido (Edivan) que estava tumultuando durante a missa já havia ido outras vezes até essa paróquia embriagado e realizado atos semelhantes, causando incomodo em todos que ali frequentam”.

O caso foi registrado na 20ª Delegacia de Polícia (Gama) e, tanto Edivan quanto Julio, foram indiciados por lesão corporal.