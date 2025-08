Aumentam a glicose: 2 alimentos que causam picos de açúcar no sangue

É de conhecimento popular que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Apesar disso, ainda há pessoas que negligenciam a relevância dessa refeição que, segundo a nutricionista do Metrópoles, Juliana Andrade, “afeta nossos níveis de energia, disposição e controle da fome ao longo das horas seguintes”.

De acordo com a expert, existem dois alimentos bastante populares que, se consumidos nesse período, podem acabar culminando em um aumento nas taxas de açúcar no sangue: o pão branco e os sucos de fruta, sobretudo os industrializados.

Queridinhos dos brasileiros para o café da manhã, pães e bolos devem ser consumidos com moderação

O resultado, segundo ela, é uma sensação de fome precoce, mais vontade de comer doces e, a longo prazo, um risco maior para resistência à insulina, diabetes tipo 2 e ganho de peso.

O primeiro deles são os pães brancos. “Por serem feitos com farinha de trigo refinada, têm alto índice glicêmico. Isso significa que eles se transformam rapidamente em glicose no sangue, sem oferecer fibras ou proteínas suficientes para segurar a absorção”, afirma Juliana.

Sucos

O outro são os sucos de fruta — naturais ou de caixinha. “Pode parecer saudável, mas o suco – mesmo o natural – concentra os açúcares da fruta sem as fibras presentes na polpa. Isso faz com que a frutose seja absorvida de forma acelerada, provocando picos de glicemia.

A expert destaca que não é preciso “demonizar” nenhum alimento, e sim escolher a melhor estratégia de consumo, a fim de evitar impactos negativos à saúde. No caso do pão, busque versões integrais ou, se for ingerir, o faça na companhia de uma fonte de proteína leve, a exemplo de ovo e atum. No caso do suco, a melhor opção é “comer a fruta inteira”, segundo a expert.

