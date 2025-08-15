Ausência do tutor pode causar depressão no cachorro? Ciência responde

É inegável a forte ligação emocional que se forma entre cachorros e seus tutores. Eles nos recebem na porta com alegria, nos confortam em momentos difíceis e nos enchem de amor incondicional. Mas o que acontece quando essa conexão é interrompida? Será que um cachorro pode realmente sentir saudade a ponto de entrar em depressão pela ausência de seu humano? A resposta, para muitos especialistas e tutores, é um claro e sonoro sim.
Leia também
-
Pets idosos: confira brincadeiras para manter seu animal ativo
-
Quando seus pets devem ir ao veterinário? Especialista conta
-
Homem abandona cadelas na rua e mente para a ex dizendo que doou pets
-
Justiça condena cuidadora por morte de cão atacado em hotel para pets
A ciência nos mostra que a domesticação e a convivência com os humanos moldaram a biologia e o comportamento dos cachorros.
5 imagensFechar modal.1 de 5
O pet traz alegria ao lar
Freepik2 de 5
Cuidar da dieta do seu pet é importante para promover saúde
Lum3n/ Pezels3 de 5
Cuidar adequadamente do animal é missão do tutor
Reprodução/Alto Astral4 de 5
A ração tradicional todos os dias pode parecer pouco atraente para os cães
Reprodução/GettyImages 5 de 5
É preciso ter cuidado com a saúde bucal dos animais
Reprodução/ Freepik
Seus cérebros são programados para socializar e criar laços. Essa ligação vai muito além da dependência por comida e abrigo; ela envolve a liberação de hormônios como a ocitocina, frequentemente chamada de “hormônio do amor”, tanto em cães quanto em humanos quando interagem.
Continue a leitura no site Cães Online, parceiro do Metrópoles.