Ausência do tutor pode causar depressão no cachorro? Ciência responde

15/08/2025
É inegável a forte ligação emocional que se forma entre cachorros e seus tutores. Eles nos recebem na porta com alegria, nos confortam em momentos difíceis e nos enchem de amor incondicional. Mas o que acontece quando essa conexão é interrompida? Será que um cachorro pode realmente sentir saudade a ponto de entrar em depressão pela ausência de seu humano? A resposta, para muitos especialistas e tutores, é um claro e sonoro sim.

A ciência nos mostra que a domesticação e a convivência com os humanos moldaram a biologia e o comportamento dos cachorros.

Seus cérebros são programados para socializar e criar laços. Essa ligação vai muito além da dependência por comida e abrigo; ela envolve a liberação de hormônios como a ocitocina, frequentemente chamada de “hormônio do amor”, tanto em cães quanto em humanos quando interagem.

Continue a leitura no site Cães Online, parceiro do Metrópoles. 

