Austrália acusa Irã de ataques antissemitas e expulsa embaixador

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, acusou nesta terça-feira (26/8) o Irã de orquestrar ataques antissemitas na Austrália. Em resposta, afirmou que o país expulsaria o embaixador iraniano Ahmad Sadeghi.

Albanese disse em uma coletiva de imprensa que a Organização Australiana de Inteligência de Segurança (ASIO, sigla em inglês) tinha “informações confiáveis ​​para chegar a uma conclusão profundamente perturbadora” de que Teerã estava por trás de pelo menos dois atentados a instituições judaicas em Sydney e Melbourne.

Leia também

De acordo com o jornal The Washington Post, houve uma “série de investidas antissemitas terríveis contra a comunidade judaica da Austrália” desde a ação liderada pelo Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 e a subsequente operação militar israelense em Gaza.

Além da remoção de Sadeghi, Albanese disse que a embaixada australiana em Teerã suspendeu operações.