Auxiliar de Tarcísio citado em áudio de Malafaia visita Jair Bolsonaro

Diego Torres, assessor especial do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na segunda-feira (25/8). Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o último dia 4/8 na sua casa, no Jardim Botânico, em Brasília.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou familiares a visitarem Bolsonaro sem aviso prévio. Por isso, Diego aproveitou compromissos de Tarcísio na capital federal para ir à casa do ex-presidente. Na segunda e na terça-feira, o governador foi a eventos do Republicanos e se reuniu com deputados federais.

Em Brasília, segundo interlocutores, Tarcísio conversou com parlamentares sobre o Projeto de Lei que concede anistia a envolvidos na tentativa de golpe de Estado, que teria sido liderada por Bolsonaro, cujo ápice foram as invasões às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Além da visita de Diego na segunda, Bolsonaro recebeu o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo (PL), na terça-feira (26/8), e o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP) está autorizado a visitar o ex-presidente, nesta quarta-feira (27/8).

Assessor citado por Malafaia

Recentemente, Diego foi mencionado pelo pastor Silas Malafaia em conversas reveladas pela Polícia Federal (PF), no âmbito do inquérito instaurado contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação e obstrução de investigação.

Segundo o relatório da PF, em 11/7, Malafaia enviou uma mensagem para Jair Bolsonaro informando sobre uma apuração do colunista Igor Gadelha, a respeito de uma “discussão violenta” do ex-presidente com Eduardo.

“Tenho quase certeza que esse camarada aí que dizem ser o irmão da Michelle que está vazando para a imprensa”, escreveu o pastor.