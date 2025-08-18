Avenida Paulista recebe 3ª edição da Marcha para Exu, celebrando fé e cultura afro-brasileira

Neste domingo (17), milhares de pessoas ocuparam a Avenida Paulista para participar da 3ª edição da Marcha para Exu, evento que combina religiosidade, arte e resistência cultural. A mobilização destacou a importância das religiões de matriz africana e o papel do orixá Exu, considerado guardião dos caminhos, da comunicação e da energia vital.
O tema deste ano, “Nunca foi sorte, sempre foi macumba”, reforçou o caráter de afirmação da identidade afro-brasileira, combatendo estigmas e preconceitos históricos que equivocadamente associam Exu a figuras demoníacas. O evento reforçou que essas interpretações distorcidas surgiram de leituras coloniais e cristianizadas, que ignoraram a riqueza e a profundidade simbólica da espiritualidade africana.
“Hoje a história foi escrita na Avenida Paulista. Mais de 800 MIL vozes ecoaram juntas em nome de Exú e Pombogira. O amor venceu o preconceito, a fé venceu a intolerância. A MARCHA PARA EXÚ é GIGANTE porque Exú é caminho, é vida, é resistência”, destacou a organização da Marcha.
Mais do que uma celebração religiosa, a realização se configura como um ato político e cultural, valorizando o candomblé, a umbanda e outras tradições ancestrais como patrimônios vivos do país.
Veja o vídeo: