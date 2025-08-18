Avenida Times Square, em Nova York, é esvaziada pela polícia

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) informou nesta segunda-feira (18) que as pessoas devem evitar a Times Square, em Manhattan, “devido a uma investigação policial em andamento.”

“Evitem a área da West 43rd Street e 7th Avenue em Manhattan… Há a previsão de veículos de emergência e atrasos na área circundante”, disse o departamento em uma publicação no X (antigo Twitter).

Uma imagem aérea divulgada online mostra um trecho de dois quarteirões da Sétima Avenida, entre a 42nd e a 44th Street, fechado para o trânsito. Normalmente, a área — uma das mais movimentadas do centro de Manhattan — fica repleta de veículos e pedestres durante a manhã de um dia de semana.

Funcionários de um prédio no centro da área isolada da avenida foram orientados a se afastarem das janelas. Muitos se reuniram no saguão do prédio 3 Times Square, na esquina da 43rd Street. O Departamento de Polícia não pôde ser contatado imediatamente para comentar o ocorrido.