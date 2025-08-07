Avião da Azul quase colide com aeronave da Air France na pista do Aeroporto Internacional de São Paulo

Um avião da companhia aérea Azul quase colidiu com um avião da Air France na pista do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite desta quarta-feira. Ninguém ficou ferido.
Um vídeo divulgado pelo canal do Youtube “SBGR LIVE”, que transmite ao vivo decolagens do aeroporto, registrou o momento em que o piloto da Azul se comunicou com o outro piloto, por volta das sete e meia da noite, para que ele parasse a aeronave antes de uma possível colisão.
Em nota, a Azul disse que a aeronave, que seguia para Confins, Minas Gerais, precisou ser reposicionada em solo e, em seguida, passou pelo reabastecimento, antes da decolagem. E que não houve qualquer dano ou avaria no equipamento durante as manobras.
Já a Air France disse que a tripulação do voo, que seguia para Paris, precisou interromper a sequência de taxiamento rumo à pista devido à proximidade com outra aeronave que também se encontrava em solo. A companhia ressaltou que todos os procedimentos necessários foram rigorosamente seguidos