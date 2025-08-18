18/08/2025
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes

Cantora sertaneja estava indo para Sorocaba, em São Paulo, quando a aeronave precisou fazer o pouso de emergência

O avião da cantora Lauana Prado, 36, fez um pouso forçado em Goiânia, Goiás, nesta segunda-feira (18), por causa da abertura acidental da porta.

Em nota oficial, a assessoria da artista se pronunciou. “A aeronave que transportava a cantora Lauana Prado e sua equipe decolou por volta de 9h30 desta segunda-feira (18) de Anápolis-GO sentido Sorocaba-SP”, começou.

Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes/Foto: Instagram / Lauana Prado

“Cerca de vinte minutos após a decolagem precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia devido a abertura acidental da porta. A cantora informa que apesar do susto, os pilotos foram profissionais e agiram rapidamente”, disse.

Lauana se pronunciou e aproveitou para confortar os fãs. “Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior.”

