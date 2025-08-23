Avião declara emergência no ar e causa suspensão de voos em Manaus

O Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes ficou fechado temporariamente, na noite dessa sexta-feira (22/8), após um pouso em condições de emergência de uma aeronave.
A concessionária do aeroporto, a Manaus Airport, divulgou um comunicado nas redes sociais informando que as operações de pouso e decolagem foram interrompidas temporariamente. O motivo foi um pouso de uma aeronave que tinha declarado emergência em voo.
A aeronave modelo King Air declarou emergência no ar, após problemas no acionamento do trem de pouso. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião pousa, aparentemente, de barriga. Uma grande quantidade de faíscas são vistas após o atrito do avião com o pavimento da pista.
Serviços de emergência que estavam de prontidão despejaram uma espuma de arrefecimento sobre o avião para evitar maiores danos. Confira:
Avião que pousou de barriga
Leia também
-
Foragidos da Justiça que trabalhavam no Aeroporto de Manaus são presos
-
Deportados passam noite no aeroporto em Manaus e recebem colchões
-
Mais de 3,5 mil itens foram esquecidos no Aeroporto de Manaus
A nota da concessionária do aeroporto orientou que os passageiros que foram afetados pela paralisação nos voos procurem as companhias aéreas. Não houve a divulgação de informações sobre possíveis vítimas.