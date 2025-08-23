22/08/2025
Avião declara emergência no ar e causa suspensão de voos em Manaus

Escrito por Metrópoles
O Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes ficou fechado temporariamente, na noite dessa sexta-feira (22/8), após um pouso em condições de emergência de uma aeronave.

A concessionária do aeroporto, a Manaus Airport, divulgou um comunicado nas redes sociais informando que as operações de pouso e decolagem foram interrompidas temporariamente. O motivo foi um pouso de uma aeronave que tinha declarado emergência em voo.

A aeronave modelo King Air declarou emergência no ar, após problemas no acionamento do trem de pouso. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião pousa, aparentemente, de barriga. Uma grande quantidade de faíscas são vistas após o atrito do avião com o pavimento da pista.

Serviços de emergência que estavam de prontidão despejaram uma espuma de arrefecimento sobre o avião para evitar maiores danos. Confira:

Imagem colorida do avião que pousou de barriga em ManusAvião que pousou de barriga

A nota da concessionária do aeroporto orientou que os passageiros que foram afetados pela paralisação nos voos procurem as companhias aéreas. Não houve a divulgação de informações sobre possíveis vítimas.

