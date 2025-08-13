Avião militar dos EUA arremete ao tentar pousar em Campo Grande. Vídeo

Um avião militar dos Estados Unidos realizou uma manobra de arremetida antes de pousar no Aeroporto Internacional Ueze Elias Zahran, em Campo Grande (MS), na tarde do último domingo (10/8). O momento foi registrado pela câmera ao vivo do Tráfego Aéreo.

Assista:

Nas redes sociais, internautas questionaram o que uma aeronave militar norte-americana estaria fazendo em território brasileiro. O episódio não é motivo para alarde, e o Metrópoles te explica o porquê.

O Boeing C-17 Globemaster III, pertencente à Força Aérea dos EUA (USAF), seguia para a Base Aérea de Campo Grande para integrar o Exercício Conjunto Tápio.

Leia também

O treinamento, que começou em 31 de julho e vai até 16 de agosto, faz parte do calendário oficial do Ministério da Defesa. A operação reúne Exército, Marinha e Aeronáutica, e promove intercâmbio com forças armadas de outros países.

Manobra comum na aviação

As imagens mostram o momento em que a aeronave interrompe o pouso segundos antes de tocar a pista. Após a arremetida, os pilotos receberam autorização para uma nova aproximação visual e pousaram sem dificuldades na segunda tentativa.

A manobra é comum na aviação e pode ocorrer por diferentes razões, como ajustes de alinhamento, ventos desfavoráveis ou necessidade de garantir maior segurança. Durante o Exercício Conjunto Tápio, aeronaves de diferentes países e modelos realizam operações semelhantes como parte do treinamento.