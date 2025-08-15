Azul vende voo para COP com duração de 23h e tarifa de até R$ 24 mil

Além dos preços abusivos das hospedagens, quem deseja participar da COP-30, em Belém, também terá que enfrentar voos de até 23 horas de duração, oferecidos pelas companhias aéreas nacionais, em trechos que poderiam ser realizados em apenas oito horas. O evento ocorre de 9 a 22 de novembro.

É o caso de um voo vendido pela Azul, entre a cidade do Porto (Portugal) e Belém. O pinga-pinga fará com que os passageiros levem 23 horas para desembarcar na capital do Pará, no primeiro dia do evento. Com esse tempo de voo, seria possível viajar do Brasil até a China.

A Azul também oferece o trecho de retorno para Portugal com duração de 23h20, quando é possível fazer o percurso em até 7h50. A tarifa do voo chega a R$ 24 mil na cotação de hoje (14/08). O valor seria condizente com a classe executiva, mas para um voo direto — e não com três escalas de longa duração.

Voos internos da companhia para Belém também apresentam escalas que equivalem a uma viagem internacional. A Azul colocou à venda um trecho entre Belo Horizonte e Belém com tempo de voo de 19 horas, quando o trajeto pode ser feito em 3h35. Considerando as escalas, os voos de ida e volta podem somar 38 horas e 25 minutos — tempo suficiente para ir e voltar de Dubai, com sobra para fazer compras.

Em outro exemplo, a Azul oferece voos de Campinas a Belém com duração de 11h45, quando o voo direto levaria apenas 3h25.

A Latam, por sua vez, oferece voos de Belo Horizonte a Belém com duração de 17h30 — o mesmo tempo de um voo entre Guarulhos e Dubai. O voo de volta é mais um calvário: 16h15. No dia da pesquisa, 13/08, a coluna não identificou voos da Gol com escalas superiores a cinco horas.

Preço de hospedagem virou crise internacional; motel aumentou diária de R$ 70 para R$ 2 mil

A COP-30, que ocorrerá de 9 a 22 de novembro, tem sido alvo de críticas da comunidade internacional pelos preços exorbitantes das hospedagens. Delegações estrangeiras já comunicaram ao governo brasileiro que pretendem reduzir o tamanho de suas comitivas — ou até mesmo deixar de participar do evento.

Procuradas, Azul e Latam não comentaram os preços nem as rotas oferecidas.

“A Azul informa que sua operação em Belém durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 2025 (COP30) contará com 646 voos, entre chegadas e partidas na capital paraense, com uma oferta de 103,6 mil assentos, no período de 9 a 22 de novembro. Os voos terão origem de diversas regiões do Brasil, mas especialmente dos três principais hubs da Azul, em Campinas, Belo Horizonte e Recife, de onde os Clientes poderão se conectar a partir das mais de 130 localidades atendidas pela Azul”, disse a empresa.

Após ganhar o apoio do governo Lula em seu processo de recuperação judicial, a Azul deixou de operar em 14 cidades brasileiras e priorizou rotas internacionais saindo do Recife para Porto (Portugal) e Madri (Espanha). Quem acompanha o setor diz que não há demanda que justificaria a aposta, a não ser o fato de atender ao reduto eleitoral do ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

A Abear (Associação Brasileira de Empresas Aéreas), que representa Azul, Gol e Latam, disse que o problema com hospedagem não afetou a ocupação dos voos.

“Para novembro de 2025, as companhias aéreas estão ofertando 245.751 assentos para Belém contra os 199.339 disponibilizados no mesmo mês do ano passado. Para isso, as empresas vão operar aeronaves com maior capacidade. No mercado internacional, as empresas associadas à Abear elevaram o número de voos de 22 para 31, e o total de assentos de 3.888 para 5.610, uma alta de 44% em relação a 2024”, disse.