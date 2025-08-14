14 de agosto de 2025
Bahia surpreende, paga valor milionário e tira joia do Corinthians

O Bahia tirou uma jovem promessa do Corinthians. O Tricolor, que é comandado pelo Grupo City, pagou a multa rescisória do atleta, de R$ 14 milhões, para contratar o atacante Kauê Furquim, de apenas 16 anos.

Considerado uma das maiores joias da base corintiana, Furquim vinha treinando com o elenco principal do time paulista. Além disso, esteve no banco de reservas dos jogos contra Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão.

O jogador assinou o primeiro contrato profissional em abril deste ano, com valor de rescisão para clubes estrangeiros em 50 milhões de euros (cerca de R$ 331 milhões na cotação da época).

