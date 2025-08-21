Bahia vence Ceará e garante vaga na final da Copa do Nordeste

A noite desta quarta-feira (20/8) foi de decisão na Copa do Nordeste. Em confronto envolvendo dois times da Série A do Brasileirão, Bahia e Ceará se enfrentaram na Arena Fonte Nova. Melhor para os donos da casa, que despacharam os cearenses por 1 x 0 e estão garantidos na final.

O duelo entre Bahia e Ceará foi emocionante, com o Tricolor de Aço conseguindo marcar o gol da triunfo somente aos 49 minutos do segundo tempo. Após cruzamento na área de Everton Ribeiro, Tiago só teve o trabalho de desviar para o gol.

Bahia e Ceará se enfrentaram pela semifinal da Copa do Nordeste

Bahia e Ceará se enfrentaram pela semifinal da Copa do Nordeste

Bahia e Ceará se enfrentaram pela semifinal da Copa do Nordeste

Com o tento marcado no fim, o clube baiano carimbou a classificação na decisão da Copa do Nordeste. O time é o maior campeão da competição ao lado do Vitória, com quatro títulos cada. O Bahia levantou a taça em 2001, 2002, 2017 e 2021.

No outro confronto da semifinal, envolvendo clubes da Série C do futebol nacional, o Confiança, mesmo atuando fora de casa, venceu o CSA por 1 x 0, com gol marcado por Thiago Santos, e carimbou a outra vaga na final da competição regional.

O campeão da Copa do Nordeste será conhecido após a disputa de duas partidas. O primeiro embate acontece em 3 de setembro, enquanto o duelo decisivo ocorre no dia 7. O vencedor embolsa R$ 2,2 milhões de reais e o vice R$ 1,4 milhão.