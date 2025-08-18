18/08/2025
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe

Karol Gerez confirmou a demissão em suas redes sociais e negou envolvimento amoroso com o sertanejo

A bailarina Karol Gerez revelou no último domingo (17) que foi dispensada da equipe de dança de Zé Felipe, junto com outras colegas. A demissão ocorre poucos meses depois de a jovem ter sido apontada como a suposta amante do sertanejo, o que teria motivado o fim de seu casamento com Virginia Fonseca.

Em uma série de stories no Instagram, Karol confirmou a situação e expressou sua gratidão pela experiência de mais de um ano na equipe. A bailarina também aproveitou para reforçar que os boatos de um envolvimento amoroso com Zé Felipe eram falsos, negando a relação para evitar que seus seguidores continuassem a especular sobre o assunto.

A bailarina já havia se manifestado sobre os rumores no início de junho, quando negou qualquer envolvimento com o artista e relatou que ela e sua família estavam recebendo mensagens maldosas devido às especulações.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

