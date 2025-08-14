13 de agosto de 2025
Baile Funk promete agitar Rio Branco com muita música, diversão e energia; veja data

O Milionário recebe DJs e atrações locais com drinks e petiscos variados

Rio Branco se prepara para uma noite animada de muito funk nesta sexta-feira, 6 de setembro. O espaço O Milionário vai receber os melhores DJs da cidade, incluindo Los Padres, Cesinha, Patrikera e Ismael, prometendo um baile cheio de energia e ritmos contagiantes.

O público poderá aproveitar drinks e petiscos variados, enquanto curte a festa em um ambiente descontraído e seguro. A celebração promete reunir amantes do gênero e quem quer se divertir ao som do funk mais atual.

Público se prepara para curtir o Baile Funk do O Milionário, que acontece nesta sexta-feira, 6 de setembro, em Rio Branco/Foto: Reprodução

A entrada será feita no endereço Milionários – Posto da Federal, garantindo acesso ao evento que já está movimentando as redes sociais e gerando expectativa entre os fãs.

Legenda da foto de divulgação: O público se prepara para curtir o Baile Funk do O Milionário, que acontece nesta sexta-feira, 6 de setembro, em Rio Branco.

